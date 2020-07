Jeep Wrangler Rubicon 392: il concept che vuole rubare la scena al Ford Bronco

In contemporanea con la presentazione del Ford Bronco 2021, Jeep sta cercando di attirare l’attenzione con l’introduzione della Jeep Wrangler Rubicon 392. Presumibilmente creato per l’Easter Jeep Safari 2020, annullato a causa del coronavirus, il concept si propone come un modello ad alte prestazioni che prende il nome dal motore Hemi V8 da 6.4 litri nascosto sotto il cofano.

L’otto cilindri è in grado di sviluppare una potenza di 456 CV e 609 nm di coppia massima ed è collegato a un cambio automatico a 8 rapporti aggiornato che invia la potenza a un sistema a quattro ruote motrici. Questa configurazione consente al veicolo di scattare da 0 a 96 km/h in meno di 5 secondi.

Jeep Wrangler Rubicon 392: il nuovo concept equipaggiato dal motore Hemi V8 da 6.4 litri

L’obiettivo di questa Jeep Wrangler Rubicon 392 Concept non è solo quello di andare veloce in quanto presenta diverse caratteristiche orientate all’off-road. Esempi sono gli assali Dana 44. Gli ingegneri hanno installato un kit di sollevamento da 2 pollici, numerosi aggiornamenti alle sospensioni e dei cerchi da 17″ abbinati a degli pneumatici mud-terrain da 37″.

Le modifiche non finiscono qui poiché il concept è stato dotato di un doppio sistema di scarico, dei paraurti in acciaio, dei rock rails, un verricello Warn e una piastra paramotore in acciaio per proteggere quest’ultimo dai danni.

Grazie a tutti questi cambiamenti, la casa automobilistica americana afferma che la Wrangler Rubicon 392 è un mostro dell’off-road che vanta una distanza dal suolo di 33,7 cm e la capacità di guidare in acque profonde fino a 86,4 cm. Il concept dispone anche di angoli di attacco, di dosso e di uscita di 51,6°, 29,5° e 40,1°.

A livello estetico, il fuoristrada è rivestito esternamente in Granite Crystal con inserti color bronzo e inoltre vanta un cofano motore dotato di prese d’aria, un volante sportivo e dei sedili in pelle rossa con cuciture a contrasto dorate.

Mentre in precedenza Jeep ha minimizzato la possibilità di portare sul mercato una Jeep Wrangler con un motore V8, sembra che adesso abbia cambiato idea. Gli appassionati del marchio americano hanno chiesto a gran voce negli ultimi anni una Wrangler di produzione equipaggiata con un propulsore V8 e la nuova Jeep Wrangler Rubicon 392 Concept è un’indicazione che potrebbero presto ottenere una variante del genere.