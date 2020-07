Jeep Wrangler Rubicon 392: un secondo prototipo conferma le intenzioni dell’azienda

La settimana scorsa abbiamo avuto la possibilità di vedere il primo prototipo della Jeep Wrangler Rubicon 392. Nelle scorse ore sono state condivise online altre foto spia le quali ci confermano che la casa automobilistica americana sta effettivamente testando una versione più potente del suo iconico fuoristrada.

Secondo fonti vicine a Mopar Insiders, i prototipi della Wrangler Rubicon 392 con motore Hemi provengono dallo stabilimento di Toledo, nell’Ohio. Parliamo di veicoli vicini alle specifiche di produzione e utilizzati dagli ingegneri di Jeep per eseguire dei test di affidabilità in diversi luoghi in tutto il paese.

Jeep Wrangler Rubicon 392: proseguono i test sulla versione con motore Hemi V8 da 6.4 litri

Proprio come il concept annunciato un po’ di tempo fa, è presente il cambio automatico 8HP75 di ZF a 8 velocità, il sistema Rock-Trac 4×4 e un rapporto di trasmissione di 3.73 per una migliore efficienza in autostrada e una maggiore capacità in off-road.

Il nuovo prototipo della Jeep Wrangler Rubicon 392 dispone di un hard top nero composto da tre pezzi e inoltre possiamo vedere gli stessi cerchi Beadlock da 17″ visti sul concept e sul precedente muletto. Visto che questo veicolo dispone della targa della Florida, potrebbe provenire dalla struttura di test di FCA presente vicino a Naples, in Florida, chiamata Chrysler Florida Evaluation Center.

In ogni caso, questo nuovo prototipo conferma che Jeep è seriamente intenzionata a portare sul mercato una Jeep Wrangler con motore Hemi V8 da 6.4 litri. Il concept propone 456 CV e 610 nm di coppia massima, quindi il modello di produzione dovrebbe offrire più o meno questa potenza.

Non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere se emergeranno ulteriori informazioni sulla nuova Jeep Wrangler Rubicon 392.