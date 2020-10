Chris Harris non è stato conquistato dalla Ferrari SF90 Stradale

Se avete guardato il primo episodio della 29a stagione di Top Gear lo scorso fine settimana, saprete già che Chris Harris ha guidato la Ferrari SF90 Stradale sul circuito di Vallelunga in Italia, mentre The Stig ha stabilito un nuovo record di tempo sul giro nel Top Gear Test Track. Non c’è dubbio che l’ SF90 Stradale sia una vettura estremamente veloce. Dopotutto, è alimentata da un motore V8 biturbo da 4,0 litri che offre 769 CV e 800 Nm di coppia e dispone due motori elettrici sull’asse anteriore e un terzo motore elettrico tra il motore e il cambio a doppia frizione a otto rapporti.

Chris Harris non ha apprezzato troppo la Ferrari SF90 Stradale

Nel complesso, la Ferrari Stradale SF90 eroga 986 CV, essendo la più potente dell’ipercar LaFerrari a tiratura limitata. Tutta questa potenza gli consente di raggiungere 100 km / h in 2,5 secondi e di raggiungere una velocità massima di 340 km / h. Nonostante tutto quello che la Ferrari SF90 Stradale ha da offrire, Chris Harris non ne è stato conquistato.

Innanzitutto, il giornalista televisivo automobilistico non è un fan della complessità del propulsore. Pensa che sarebbe stata un’idea migliore per la Ferrari sviluppare un ibrido che presentasse un motore centrale e motori elettrici nella parte posteriore, eliminando il sistema di trazione integrale della SF90 e contribuendo a creare un po’ di spazio aggiuntivo per i bagagli nella parte anteriore. Harris commenta anche quanto sia più accattivante il design della LaFerrari, suggerendo che la Ferrari SF90 Stradale è un po’ troppo docile e che il suo stile era dettato dall’aerodinamica piuttosto che dal gusto.

Ti potrebbe interessare: Ferrari SF90 Stradale stabilisce un nuovo record sulla pista di Top Gear

Ti potrebbe interessare: Ferrari SF90 Stradale: la rossa da strada più potente della storia che batte i record

Attiva le Notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI