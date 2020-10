Ferrari SF90 Stradale: la rossa da strada più potente della storia che batte i record

Visto che le leggi sulle emissioni si fanno sempre più severe, Ferrari è stata “costretta” a realizzare un piano futuro che prevede anche diversi modelli elettrificati. Un primo assaggio delle sue potenzialità nel campo dell’elettrificazione ce lo ha dato con LaFerrari, annunciata nel 2013 in soli 499 esemplari.

In questo caso, il motore V12 da 6.3 litri, in grado di erogare una potenza di 800 CV a 9000 g/min e 700 nm di coppia massima a 6750 g/min, è stato abbinato a un sistema di recupero di energia chiamato HY-KERS che aggiunge 163 CV per una potenza complessiva pari a 963 CV e oltre 900 nm.

Ferrari SF90 Stradale: la prima ibrida plug-in di Maranello che anticipa un futuro davvero interessante

La casa automobilistica modenese ha sottolineato il suo impegno di rendere più green le sue supercar annunciando lo scorso anno la prestante Ferrari SF90 Stradale. Abbiamo di fronte la prima ibrida plug-in di serie sviluppata da Maranello. La configurazione meccanica adottata, inoltre, ha permesso alla SF90 Stradale di diventare la Ferrari stradale più potente della storia dello storico marchio italiano.

Le sue grandi prestazioni sono possibili grazie a un gruppo propulsore ibrido costituito da un V8 biturbo da 4 litri che produce 780 CV a 7500 g/min e 800 nm a 6000 g/min. Si tratta della potenza più alta raggiunta da un otto cilindri del cavallino rampante.

Accanto al powertrain endotermico troviamo tre motori elettrici: uno montato tra il V8 e il cambio e due disposti anteriormente, per una potenza complessiva di ben 1000 CV sfruttabili esclusivamente usando la modalità di guida Qualify.

La Ferrari SF90 Stradale può essere considerata più una F8 Tributo con propulsore ibrido plug-in che il successore de LaFerrari. La batteria agli ioni di litio da 7,9 kWh gli permette di percorrere fino a 25 km senza produrre emissioni. Le prestazioni offerte dalla supercar V8 sono sicuramente di alto livello. Parliamo di uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi e di una velocità massima di 340 km/h.

Dopo la galleria fotografica vi riproponiamo il test effettuato da Top Gear con al volante The Stig che mette alla prova la Ferrari SF90 Stradale sul circuito privato del famoso programma televisivo. Vi anticipiamo solo che il bolide è riuscito a battere il record precedente detenuto dalla 488 Pista.

