Jeep Grand Wagoneer costerà oltre 100.000 dollari mentre il Wagoneer partirà da 60.000 dollari

Durante un briefing con i media dopo l’anteprima del Jeep Grand Wagoneer Concept, il presidente Christian Meunier ha confermato le stime dei prezzi con cui potrebbero essere commercializzati i Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer di nuova generazione.

Secondo quanto dichiarato dal dirigente, il nuovo Wagoneer dovrebbe partire da circa 60.000 dollari (50.681 euro) mentre il nuovo Grand Wagoneer supererà i 100.000 dollari (84.469 euro) se verranno abbinati a diversi optional. Con questi prezzi, la casa automobilistica americana competerà con i modelli di Chevrolet, Ford e GMC ma anche con i SUV di lusso come quelli proposti da Cadillac, Lincoln, BMW e Mercedes.

Jeep Grand Wagoneer: Christian Meunier parla delle stime dei prezzi dei due prossimi SUV

Anche se le precedenti indiscrezioni hanno rivelato che il Wagoneer sarebbe stata la versione a passo corto del Jeep Grand Wagoneer più lungo, in realtà Meunier ha dichiarato che entrambi i modelli saranno disponibili nelle due lunghezze di passo e semplicemente il Grand Wagoneer sarà il modello premium della gamma.

Sappiamo che la nuova generazione del Grand Wagoneer sarà basata sulla piattaforma del Ram 1500, il che significa che ci aspettiamo una serie di motori V6 e V8. Inoltre, una versione del propulsore ibrido plug-in visto sul concept dovrebbe entrare in produzione.

Se gli interni della concept car verranno riportati anche sulla versione di produzione del SUV di fascia alta, allora veicoli come l’ultimo Cadillac Escalade o Lincoln Navigator avranno sicuramente un vero rivale con cui competere.

Per chi non lo sapesse, il concept ha rivelato un quadro strumenti completamente digitale, un sistema di infotainment abbinato a un grande schermo posizionato centralmente, un secondo display touch per attivare alcune funzionalità come ad esempio il clima e la regolazione dei sedili e un quarto schermo dedicato ai passeggeri.

Se ciò non bastasse, il Jeep Grand Wagoneer Concept è dotato di schermi montati sul sedile per i passeggeri posteriori e un ulteriore display touch posizionato nella plancia centrale posteriore.