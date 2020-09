Nuova Peugeot 3008: ecco i prezzi per il mercato spagnolo

Dopo aver svelato i prezzi per il mercato italiano, Peugeot ha annunciato anche quelli dedicati al mercato spagnolo della nuova Peugeot 3008. Il SUV compatto della casa del Leone è riuscito a conquistare il cuore delle persone grazie a design e funzionalità. Inoltre, il nuovo restyling rende il veicolo più attraente.

Per rendere più appetibile la nuova 3008, la casa automobilistica francese offre quattro diversi allestimenti nel mercato spagnolo chiamati Active, Allure, GT e GT Pack. Questi sono disponibili anche per altri modelli del marchio di PSA come la 208 e la 508. Anche se gli allestimenti sono stati progettati in modo diverso, hanno tutti un obiettivo comune: offrire il maggior rapporto qualità/prezzo nel segmento C dei SUV.

Nuova Peugeot 3008: il marchio francese annuncia anche i prezzi per la Spagna

La versione Active della nuova Peugeot 3008 propone specchietti esterni in tinta con la carrozzeria, fari a LED e luci di marcia diurna con indicatori di direzione integrati. Anche la sicurezza è il punto di forza di questo veicolo in quanto è presente di serie il Safety Pack. Non mancano l’allarme di collisione e la frenata di emergenza automatica con telecamera.

L’allestimento Allure aggiunge una telecamera posteriore a 180° e un Safety Pack più ricco che aggiunge i sistemi Lane Keeping Assist, Driver Attention Alert Level 3 (DAA3) e Active Blind Spot Control System. Un gradino sopra abbiamo l’allestimento GT per la Peugeot 3008. In questo caso troviamo accesso e avviamento senza chiave, tetto Black Diamond, fari con tecnologia Full LED di Peugeot e cerchi lega da 18″ in Detroit Negro Onyx.

Infine, la versione top di gamma, la GT Pack, aggiunge il sistema Visiopark2 con telecamera a 360°, sensori frontali, pack Drive Assist Plus con cruise control adattivo, funzione Stop & Go e Lane Possitioning Assist. Tenendo conto di tecnologia, alta qualità e design, il nuovo restyling della Peugeot 3008 sarà sicuramente un successo in Spagna.

Oltre ai motori a benzina PureTech e diesel BlueHDi, ci sono le versioni mild-hybrid e plug-in hybrid che vantano bassi consumi ed emissioni e trazione integrale più potente. Arrivando ai prezzi, si parte da 29.100 euro per la Peugeot 3008 Active con motore benzina PureTech 1.2 da 130 CV abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti fino ad arrivare a 54.700 euro per la Peugeot 3008 GT Pack in versione Hybrid4 300 da 300 CV.

