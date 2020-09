Carlos Tavares aprirà l’88a edizione della 24 Ore di Le Mans su una Peugeot 908

Peugeot approfitterà della 24 Ore di Le Mans per svelare la sua nuova identità e le linee principali del suo ritorno alle gare di durata. Allo stesso tempo, il marchio del Leone renderà omaggio al suo glorioso passato affidando una Peugeot 908 al suo CEO. Questo sabato 19 settembre l’amministratore delegato del gruppo PSA Carlos Tavares aprirà il sipario della 24 Ore di Le Mans alle 13:05 al volante di una Peugeot 908, per un giro.

Carlos Tavares aprirà l’88a edizione della 24 Ore di Le Mans

L’inizio sarà quindi dato alle 14:30 dal CEO di PSA come Starter ufficiale di questa 88a edizione. L’auto che verrà guidata da Carlos Tavares sabato sarà una Peugeot 908 HDI FAP, vettura iscritta da Peugeot nella Sarthe dal 2007 al 2011. Questo è stato l’ultimo modello della casa automobilistica francese ad aver vinto nella Sarthe, era il 2009, contro l’Audi, con Wurz-Gene-Brabham al volante. Il futuro numero uno di Stellantis dunque sabato sarà grande protagonista in occasione della celebre corsa.

