Peugeot anticipa la cessazione della produzione della 308 GTI a novembre

La Peugeot 308 GTI è stata uno dei modelli più sportivi dell’azienda francese e di cui all’interno del marchio francese sono più che orgogliosi. Infatti, l’azienda ha anticipato una nuova versione ad alte prestazioni della compatta alimentata a benzina. Alcune fonti Peugeot hanno persino sottolineato che si potrebbe fare un’eccezione con una futura 308 GTI invece della corrispondente 308 PSE, cosa che però al momento sembra da escludere viste le recenti dichiarazioni della casa francese. Lo stop alla produzione avviene un mese prima di quanto previsto originariamente, con l’interruzione che doveva avvenire a dicembre.

A novembre stop alla produzione della attuale Peugeot 308 GTI che sarà sostituita da una versione ibrida plug-in

Secondo la rivista francese «Automobile-magazine», lo stesso marchio del Leone ha confermato che le ultime unità della compatta più sportiva lasceranno le linee di produzione dello stabilimento di Sochaux a novembre, anche se sottolineano che il modello scomparirà dai configuratori e dai cataloghi alla fine di questo settembre. Questo almeno per quanto riguarda la Francia. Ricordiamo che la nuova Peugeot 308 PSE con motore ibrido plug-in arriverà nella seconda metà del 2022, equipaggiata con un propulsore che raggiungerà, se non supererà, i 300 CV di potenza massima.

