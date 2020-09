Carlos Tavares analizza la creazione di Stellantis: «Il fattore umano è al centro di questo progetto»

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e Peugeot SA (Groupe PSA) hanno raggiunto un accordo per modificare alcuni termini del loro accordo di fusione con l’obiettivo di creare Stellantis. In questo contesto, Carlos Tavares, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Groupe PSA, ha alluso a un progetto che pone il “fattore umano” al centro dell’equazione.

Carlos Tavares allude a un progetto di “portata enorme”.”Con questa decisiva nuova tappa, ci stiamo muovendo verso il nostro obiettivo insieme, nelle migliori condizioni possibili e con maggiori prospettive per Stellantis”, ha dichiarato il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Groupe PSA, a seguito dell’annuncio del cambiamento dei termini dell’accordo impegno tra le due parti, procedendo così ad un rafforzamento finanziario della futura Stellantis, in fase di start up.

Si ricorda che le parti hanno concordato le modifiche, “tenendo conto dell’impatto della crisi sanitaria del Covid-19 sulla liquidità dell’industria automobilistica, mantenendo il valore economico e gli ottimi equilibri contenuti nell’accordo di combinazione iniziale”, si legge nel comunicato rilasciato ieri. Le modifiche sono state approvate all’unanimità dai Consigli di amministrazione di entrambe le società, con il forte sostegno dei loro principali azionisti.

«Colgo l’occasione per esprimere il mio sincero ringraziamento alle squadre che hanno saputo costruire rapporti di fiducia reciproca, anche durante il periodo di lockdown dovuto al Covid-19. Il fattore umano è al centro delle dinamiche di questo progetto di enorme portata, così come il sostegno dei nostri azionisti che, ancora una volta, dimostrano il loro impegno per la creazione di Stellantis », ha commentato Carlos Tavares, attualmente impegnato nella creazione della quarta più grande casa automobilistica del mondo in termini di volume di produzione.

