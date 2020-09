Ferrari Purosangue: ecco l’ultimo prototipo nascosto sotto il corpo della GTC4Lusso

Sempre più case automobilistiche decidono di portare sul mercato dei SUV in quanto al momento è il segmento a registrare più vendite. Negli ultimi anni abbiamo visto aziende come Lamborghini, Aston Martin, Alfa Romeo, Maserati e tante altre ancora portare sul mercato dei veicoli del genere e presto anche Ferrari presenterà la sua alternativa.

Il Ferrari Purosangue è in fase di sviluppo già da un bel po’ di tempo e verrà introdotto nei prossimi due anni. Una serie di nuove foto spia pubblicate su Facebook da Varryx nelle scorse ore rivelano che il primo SUV del cavallino rampante non è ancora passato allo step successivo in quanto il prototipo è basato ancora sulla GTC4Lusso.

Ferrari Purosangue: proseguono i test sul nuovo SUV con il corpo della GTC4Lusso

L’auto di prova presenta parecchio camuffamento e possiamo escludere che si tratti di una nuova versione della GTC4Lusso in quanto Maranello ha confermato la sua uscita di produzione. Il prototipo sembra essere significativamente più alto della shooting brake a quattro posti, oltre ad avere dei passaruota più robusti.

Dalle immagini possiamo vedere che la vettura in questione è visibilmente più larga sia anteriormente che posteriormente. A giudicare dallo stato di questo prototipo, non ci aspettiamo un debutto imminente della versione di produzione del Ferrari Purosangue. Molto probabilmente il SUV uscirà verso la fine del 2022 come previsto dalla roadmap 2018-2022 annunciata dalla casa automobilistica modenese un paio di anni fa.

In ogni caso, il Purosangue dovrebbe essere dotato di un motore ibrido con un V6 o un V8 biturbo abbinato a dei propulsori elettrici. Visto che Ferrari ha promesso di mantenere in vita il V12 il più a lungo possibile, possiamo aspettarci anche una versione top di gamma equipaggiata da questo powertrain.

Non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere se emergeranno i primi prototipi del nuovo Ferrari Purosangue con il corpo di produzione.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI