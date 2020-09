Ferrari GTC4Lusso e GTC4Lusso T: termina la produzione delle due shooting brake

Pare che Ferrari abbia terminato la produzione delle Ferrari GTC4Lusso e GTC4Lusso T. Secondo quanto riportato da Motor1.com, un portavoce del cavallino rampante ha dichiarato che la casa automobilistica modenese ha eliminato gradualmente la produzione delle due vetture in conformità con la sua strategia di modello quinquennale annunciata nel 2017.

Anche se Ferrari ha inizialmente negato l’uscita di produzione della gamma GTC4Lusso, in realtà ha senso in quanto darebbe spazio al crossover Purosangue atteso al debutto nei prossimi mesi. Inoltre, in recenti foto spia abbiamo visto che Maranello sta utilizzando i corpi della Ferrari GTC4Lusso per testare i primi prototipi del Purosangue.

Ferrari GTC4Lusso e GTC4Lusso T: un portavoce pare abbia confermato l’uscita di produzione dei due modelli

Presentata in occasione del salone di Ginevra 2016, la shooting brake sportiva nasconde sotto il cofano un motore V12 da 6.3 litri in grado di sviluppare una potenza di 690 CV e 697 nm di coppia massima.

Accanto al propulsore troviamo una trasmissione a doppia frizione a 7 rapporti e un sistema di trazione integrale standard. Questa configurazione permette alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 335 km/h.

La Ferrari GTC4Lusso T, invece, è equipaggiata da un V8 biturbo da 3.9 litri il quale produce 610 CV e 759 nm. Oltre ad avere un propulsore più piccolo, la variante T dispone solo della trazione posteriore. Grazie al risparmio di peso, le prestazioni offerte dalla GTC4Lusso T sono molto simili al modello V12.

Parliamo di uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e una velocità di punta superiore ai 320 km/h. Oltre alle ottime prestazioni, le Ferrari GTC4Lusso e GTC4Lusso TV si sono distinte sul mercato grazie ai loro interni spaziosi per quattro persone e al vano bagagli in grado di offrire una capacità di 450 litri.