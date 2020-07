Ferrari Purosangue: avvistato un prototipo con il corpo della GTC4Lusso

Anche le future auto del cavallino rampante vengono spesso catturate in foto e video spia. Un esempio è il prototipo presente nel filmato in fondo all’articolo pubblicato su YouTube da Varryx che riguarda l’attesissimo Ferrari Purosangue, il primo SUV di Maranello.

Le auto di prova della casa automobilistica modenese, che vengono solitamente avvistate, sono nascoste dietro a un pesante camuffamento oppure sotto a una delle carrozzerie di modelli già presenti sul mercato.

Ferrari Purosangue: il cavallino rampante continua a testare il suo primo SUV

In quest’ultimo caso rientra proprio il muletto catturato da Varryx in cui è possibile vedere una Ferrari GTC4Lusso che però presenta un’altezza da terra maggiore rispetto al modello già disponibile sul mercato. Il prototipo è stato individuato all’inizio di questa settimana a Maranello.

L’aspetto generale della vettura potrebbe avere qualcosa in comune con il Purosangue in quanto, stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete, dovrebbe presentare un design a metà strada tra una shooting brake e un SUV tradizionale.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, Ferrari prevede di adottare l’elettrificazione anche sul suo primo Sport Utility Vehicle, seppur al momento non sappiamo quale tipo di tecnologia verrà implementata. Possiamo, però, immaginare un V6 biturbo con tecnologia mild-hybrid come opzione entry-level e un V8 biturbo ibrido o persino un V12 con aspirazione naturale ma abbinato all’elettrificazione.

Non sorprende il fatto che la casa automobilistica italiana si stia prendendo del tempo per sviluppare al meglio il Ferrari Purosangue in quanto sarà il primo SUV della sua storia e soprattutto perché non vuole deludere i suoi fan.