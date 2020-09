Maserati MC20: ecco un altro video teaser che ci svela le linee

Il 9 settembre sarà un giorno molto importante per Maserati in quanto presenterà finalmente a tutti l’attesissima Maserati MC20 che avrebbe dovuto debuttare qualche mese fa ma a causa del coronavirus la presentazione è stata posticipata.

Oltre alla nuova sportiva, il Tridente presenterà la già annunciata Ghibli Hybrid e la nuova gamma Trofeo, anche se potrebbe uscire con qualche altra novità. Un nuovo video teaser di breve durata pubblicato su Facebook dalla stessa casa automobilistica modenese, infatti, potrebbe aver rivelato le forme di una possibile versione da corsa della Maserati MC20.

Maserati MC20: il Tridente pubblica un altro video teaser della nuova sportiva

Questo modello andrebbe a posizionarsi sul mercato come il diretto erede della MC12 Versione Corsa. Tale vettura avrebbe il compito di riportare il Tridente nel mondo delle competizioni. Al momento, però, non abbiamo altre informazioni per avanzare ipotesi al riguardo.

In ogni caso, la MC20 sarà un’auto molto importante per il marchio di FCA in quanto porterà avanti la strategia di elettrificazione annunciata un po’ di tempo fa e partita proprio con la Ghibli Hybrid.

Oltre alla versione con V6 biturbo Nettuno, Maserati potrebbe portare sul mercato un po’ più tardi una versione ibrida e addirittura una completamente elettrica della Maserati MC20 che andrebbe ad affiancarsi alle nuove GranTurismo e GranCabrio full electric già annunciate dal Tridente e che dovrebbero debuttare nei prossimi mesi.

MC20 lands September 9th Lift off is imminent.MC20 lands September 9th.http://bit.ly/MC20_Teaser_FB#MaseratiMC20#MaseratiMMXX#Maserati Pubblicato da Maserati su Lunedì 31 agosto 2020