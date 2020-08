Maserati ha svelato le nuove Ghibli e Quattroporte Trofeo

Maserati quest’oggi ha svelato le nuove Ghibli e Quattroporte Trofeo. Le due vetture vanno ad aggiungersi al SUV Levante Trofeo creando una vera e propria famiglia di auto. Le tre vetture della casa automobilistica del Tridente sono accomunate dal medesimo motore, il V8 3.8 biturbo da 580 CV e 730 Nm. Secondo quanto spiegato dallo storico marchio modenese in realtà però il motore di Ghibli e Quattroporte non è esattamente lo stesso del Levante Trofeo in quanto questo nel frattempo si è evoluto.

Maserati quest’oggi ha svelato le nuove Ghibli e Quattroporte Trofeo

Questo infatti adesso offre prestazioni elevate, ma anche consumi ottimizzati e coppia a bassi regimi. Altra differenza riguarda la trazione. Infatti mentre Maserati ha optato con il Levante Trofeo per la trazione integrale nel caso di Ghibli e Quattroporte Trofeo si è scelto di optare per la trazione posteriore. Questa è stata inoltre abbinata al controllo integrato del veicolo. L’unico cambio previsto per queste due nuove auto di Maserati è l’automatico ad otto marce di ZF che per queste auto disporrà di un apposito software.

Da un punto di vista estetico ciò che caratterizzava Levante Trofeo adesso accomuna anche Ghibli e Quattroporte Trofeo. Ci riferiamo in particolare alla presenza di appendici aerodinamiche e dell’ l’estrattore posteriore di fibra di carbonio, gli sfoghi d’aria aggiuntivi sul cofano e le finiture rosse sulle aperture laterali. Anche all’interno queste particolari versioni presentano le stesse caratteristiche della Levante Trofeo.

Per quanto riguarda la tecnologia a bordo, segnaliamo inoltre il nuovo infotainment MIA con lo schermo da 10,1 pollici, i comandi vocali, i servizi Maserati Connect, la ricarica wireless per smartphone e i nuovi fari Full Led anteriori. Rimangono per il momento sconosciuti prezzi e data di debutto delle nuove Maserati Ghibli e Quattroporte Trofeo.

Ti potrebbe interessare: Maserati: nuovi modelli in produzione dal 2021, fornitori avvertiti