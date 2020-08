Ferrari GTC4Lusso: Maranello smentisce l’uscita di produzione della shooting brake

Sappiamo che Ferrari sta lavorando sul suo primo SUV che arriverà sul mercato nei prossimi mesi con il nome di Ferrari Purosangue. Visto che dovremo attendere ancora molto per il debutto ufficiale del crossover, nelle scorse ore la casa automobilistica modenese ha confermato a un noto sito Web americano che il suo modello più adatto alle famiglie, la Ferrari GTC4Lusso, non uscirà assolutamente di produzione.

Questa conferma arriva in seguito a un post su Instagram pubblicato da allcarnews il quale riportava che la shooting brake stava dirigendosi verso l’uscita di produzione con il 2020 come ultimo anno di commercializzazione.

Ferrari GTC4Lusso: la sportiva shooting brake continuerà ad essere proposta

L’account di Instagram ha citato un video pubblicato su YouTube (non più disponibile) dalla concessionaria di auto di lusso Miller Motorcars in cui uno dei responsabili del reparto vendite ha affermato che un esemplare Blu America dell’auto fosse l’ultima Ferrari GTC4Lusso ad essere consegnata da Miller Motorcars.

Un portavoce della concessionaria ha dichiarato allo stesso portale Internet che questo esemplare è davvero l’ultimo per Miller Motorcars. Tuttavia, Ferrari non ha confermato alcuna modifica alla sua attuale gamma quando è stata contattata per parlare del futuro della GTC4Lusso. Ciò significa che la produzione della sportiva shooting brake proseguirà.

Vi ricordiamo che il bolide nasconde sotto il cofano un motore V12 da 6.3 litri capace di sviluppare una potenza di 690 CV a 8000 g/min e 697 nm di coppia massima a 5750 g/min, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti e alla trazione integrale.

Secondo i dati ufficiali forniti da Maranello, la Ferrari GTC4Lusso è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 335 km/h.