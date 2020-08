Jeep Grand Cherokee 2022: ecco come potrebbe essere il nuovo SUV

Sappiamo che presto Jeep porterà sul mercato la nuova generazione della Jeep Grand Cherokee. Anche se di recente sono emerse in rete le prime foto spia che ci hanno dato un assaggio del nuovo SUV, sapevamo già dell’arrivo del modello aggiornato attraverso varie notizie trapelate precedentemente.

Motor1.com ha utilizzato i recenti scatti “rubati” per realizzare un progetto digitale senza camuffamento. Dato che gli ultimi prototipi avvistati in rete dispongono ancora di una mimetizzazione abbastanza pesante, gli artisti hanno dovuto immaginare un po’ alcune zone della Jeep Grand Cherokee 2022.

Nuova Jeep Grand Cherokee: la prossima generazione viene immaginata in alcuni render

Le foto spia emerse qualche mese fa ci hanno mostrato un veicolo di prova caratterizzato da una griglia frontale a sette barre con fari più sottili e disposti orizzontalmente. Ci aspettiamo un leggero aumento delle dimensioni della griglia e uno snellimento dei fari, anche se in generale la parte frontale sarà facilmente riconoscibile e resterà fedele al design adottato fino ad ora dalla casa automobilistica americana.

Allo stesso modo, il profilo laterale della nuova Grand Cherokee non si discosta molto dall’attuale linguaggio estetico. Alcune fonti sostengono che il SUV di nuova generazione sorgerà sulla stessa piattaforma delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio, ossia la Giorgio. Ciò significa che il passo sarà più lungo e quindi dovrebbe permettere l’implementazione di una terza fila di sedili.

Per quanto riguarda gli interni, Motor1.com non immaginato un render anche se emerse delle foto. Tuttavia, possiamo aspettarci alcuni cambiamenti come ad esempio un display più grande per il sistema di infotainment, un quadro strumenti completamente digitale e un design generale più moderno e pulito. Secondo gli ultimi rumor, la nuova Jeep Grand Cherokee dovrebbe debuttare ufficialmente verso la fine di quest’anno o all’inizio del 2021 come model year 2022.