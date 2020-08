Nuova Jeep Grand Cherokee: ecco gli interni di uno degli ultimi prototipi

Jeep sta facendo un ottimo lavoro nel nascondere la nuova Jeep Grand Cherokee in versione a tre file. Tuttavia, un fotografo è riuscito a catturare gli interni di uno degli ultimi prototipi avvistati per strada che praticamente è quello già visto un paio di giorni fa.

L’esemplare in questione è probabilmente un modello ben equipaggiato in quanto possiamo vedere un grosso display che domina la plancia centrale. Questo dovrebbe presentare una diagonale compresa fra 10 e 12 pollici.

Jeep Grand Cherokee: la nuova generazione mostra i suoi interni

Nella parte superiore sono presenti alcuni pulsanti, forse per attivare il sistema di assistenza alla guida oppure alcune caratteristiche orientate all’off-road mentre nella zona inferiore troviamo delle manopole e pulsanti dedicati al controllo del clima. La metà superiore del cruscotto presenta delle cuciture in pelle mentre quella inferiore dispone di rifiniture in legno con finitura opaca.

Da notare che nella plancia centrale la vecchia leva del cambio della Jeep Grand Cherokee è stata sostituita con una una nuova. Complessivamente, questo prototipo presenta un abitacolo parecchio elegante con linee pulite.

La nuova generazione del SUV dovrebbe essere presentata entro la fine di quest’anno. Tuttavia, la pandemia ancora in corso potrebbe far slittare l’annuncio ufficiale. Dato che quest’ultimo prototipo completamente camuffato è lo stesso di quello visto qualche giorno fa, molto probabilmente si tratta della variante a tre file la quale arriverebbe poco dopo.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Jeep Grand Cherokee di nuova generazione dovrebbe ottenere un nuovo motore a sei cilindri in linea per sostituire il V6 da 3.6 litri proposto sul modello attuale.