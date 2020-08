Italcar espone i marchi Alfa Romeo e Jeep all’evento Cruise Life Style

Italcar, rappresentante ufficiale dei marchi Alfa Romeo e Jeep in Tunisia, ha partecipato alla prima edizione dell’Evento “Cruise Life Style”, che si è svolto mercoledì 12 agosto presso la Marina di Gammarth. L’evento si è svolto sotto il segno del glamour e dello chic. Questa sfilata, organizzata da Eagle Com & Events e Gammarth Yachting Club, e sponsorizzata da Alfa Romeo e Jeep, ha messo in luce il meglio del lifestyle tunisino.

Alfa Romeo Giulia e Jeep Compass star indiscusse alla prima edizione dell’Evento “Cruise Life Style”, che si è svolto mercoledì 12 agosto

Diportisti, jet set e personalità hanno partecipato a questo evento, sostenendo il lusso e l’arte di vivere mediterranea. Questa serata ha visto la partecipazione di molti designer come Salah Barka, Anissa Aïda, Wafa Hizem e le creazioni di Caméléon. Ma le star indiscusse sono state le magnifiche Alfa Romeo Giulia e Jeep Compass, due vetture allo stesso tempo glamour, eleganti, stilose e raffinate che quindi ben si integravano con questa serata fatta di glamour e di vita mondana.

