Alfa Romeo: il 5 settembre a Pilsen importante raduno

Esattamente 250 auto lucide e decorate del marchio Alfa Romeo riempiranno l’area di Piazza della Repubblica di Pilsen il 5 settembre. In occasione del 110 ° anniversario della fondazione del marchio Alfa Romeo, si svolgerà un grande raduno europeo di sostenitori di questo marchio sotto il nome di EURO Alfa Romeo PILSEN 2020.

EURO Alfa Romeo PILSEN 2020: si svolgerà il 5 settembre il maxi raduno europeo di auto del Biscione

Gli organizzatori della manifestazione hanno dovuto terminare le iscrizioni di altre vetture, perché avevano esaurito la capienza consentita del piazzale fissata a 250 veicoli. Il programma principale dell’incontro sarà in Piazza della Repubblica dalle ore 9.00 alle ore 15.00. Oltre alle vetture attuali, saranno esposti i modelli da corsa e storici di questo marchio, e spettatori e partecipanti all’evento potranno aspettarsi un altro interessante programma di accompagnamento.

“Abbiamo inviato inviti per questo evento a molti club in tutta Europa. Oltre ai partecipanti cechi, verranno anche molti alfisti stranieri”, ha detto l’organizzatore principale dell’evento, Jaroslav Jan. Si può presumere che alla riunione arriverà un numero di veicoli ancora maggiore rispetto alla capacità consentita delle auto che raggiungeranno l’area di Piazza della Repubblica. Domenica l’incontro si concluderà con la colazione in Piazza della Repubblica. Ogni anno a Pilsen si tengono regolarmente incontri degli appassionati delle vetture Alfa Romeo e per la seconda volta si svolgerà un grande incontro europeo.

Ti potrebbe interessare: Nuove Alfa Romeo, Ferrari Roma, Maserati MC20: le migliori news della settimana