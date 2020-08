Ram 1500 TRX: online il configuratore ufficiale

A poche ore di distanza dalla presentazione ufficiale del Ram 1500 TRX 2021, la casa automobilistica americana ha deciso di lanciare il configuratore online ufficiale in modo da realizzare l’esemplare dei propri sogni. Il TRX non è assolutamente un veicolo economico in quanto parte da 69.995 dollari (58.652 euro), cifra che cresce rapidamente una volta che si iniziano a spuntare alcune caselle.

Gli acquirenti possono scegliere fra due diversi pacchetti chiamati Level 1 Equipment Group e Level 2 Equipment Group ai prezzi rispettivi di 3420 dollari (2865 euro) e 7920 dollari (6636 euro). Entrambi i pack includono alcuni elementi aggiuntivi come maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria, sedili anteriori con funzione di riscaldamento, volante riscaldato, sedili avvolgenti rivestiti in pelle, sedili del conducente e del passeggero con regolazione elettronica a otto vie, pedaliera regolabile e tergicristalli sensibili alla pioggia.

Ram 1500 TRX: ora è possibile creare l’esemplare dei propri sogni!

Il Level 2 aggiunge al Ram 1500 TRX alcune funzionalità tra cui i sistemi Blind-Spot e Cross-Path, specchietti retrovisori esterni con funzione memoria, sedili posteriori con funzione di riscaldamento, sistemi Park Sense Front e Rear Park-Assist con funzione Stop, pedaliera regolabile con funzione memoria e caricatore wireless per smartphone.

Altri optional disponibili includono il pacchetto TRX Carbon Fiber dal costo di 1295 dollari (1085 euro), l’Advanced Safety Group da 995 dollari (833 euro), il Technology Group da 1095 dollari (917 euro), il Bed Utility Group da 845 dollari (708 euro) e il Trailer-Tow Group da 395 dollari (330 euro).

Per quanto riguarda la palette colori, il 1500 TRX è disponibile in sei diverse colorazioni. Ad esempio, l’esemplare presente in questo articolo è rivestito in Hydro-Blue Pearl Coat con paraurti e inserti in Diamond Black Crystal Pearl Coat. È possibile anche optare per i cerchi da 18″ compatibili con gli pneumatici beadlock per sostituire i cerchi neri standard. Aggiungendo tutti gli optional disponibili, il Ram 1500 TRX può facilmente superare i 100.000 dollari.