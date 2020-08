Ram 1500 TRX debutta ufficialmente con 712 CV di potenza

A circa quattro anni dalla presentazione del concept Ram Rebel TRX, la casa automobilistica americana ha svelato la versione di produzione chiamata Ram 1500 TRX, come anticipato da diverse ultime indiscrezioni.

Annunciato come il pick-up di produzione più veloce e potente al mondo, il 1500 TRX è equipaggiato da un motore V8 sovralimentato da 6.2 litri capace di sviluppare una potenza di 712 CV e 880 nm di coppia massima.

Ram 1500 TRX: svelato ufficlamente il nuovo pick-up ad alte prestazioni

Il propulsore è abbinato a un cambio automatico a 8 velocità aggiornato e a un sistema di trazione integrale focalizzato sull’off-road. Questa configurazione permette al pick-up di proporre delle prestazioni notevoli: parliamo di uno scatto da 0 a 96 km/h in 4,5 secondi, una velocità massima di 190 km/h e il completamento del quarto di miglio in 12,9 secondi a una velocità di 174 km/h.

Ovviamente, il propulsore è soltanto una delle caratteristiche impressionanti proposte dal pick-up Ram in quanto presenta una serie di altri aggiornamenti rispetto al modello standard. Esternamente, ad esempio, troviamo dei cerchi da 18″ avvolti in pneumatici off-road Goodyear Territory da 35″ progettati appositamente per il Ram 1500 TRX.

Per accogliere queste grosse gomme, il pick-up ad alte prestazioni è stato dotato di parafanghi più larghi. Grazie a queste modifiche, il TRX è 203 mm più largo rispetto al resto della gamma 1500. Non manca una griglia unica con la scritta RAM in maiuscolo affiancata da sottili fari a LED che dispongono di piccole prese d’aria funzionali sui bordi esterni.

Previsti diversi accessori per personalizzare lo stile del pick-up

Il marchio di FCA ha equipaggiato il pick-up con un paraurti anteriore in acciaio e una piastra paramotore. I designer del marchio di FCA hanno anche applicato un cofano in alluminio leggero. Lo stile unico prosegue verso il retro del veicolo dove troviamo dei parafanghi più lunghi, delle luci a LED e un paraurti in acciaio con i ritagli per il doppio terminale di scarico che presentano un diametro di 27 mm.

Ram offrirà un assortimento di accessori tra cui rock rails a lunghezza intera, pedane in alluminio verniciato a polvere e una ruota di scorta presente nel cassone. Mentre l’esterno si presenta in maniera piuttosto minacciosa, l’abitacolo del Ram 1500 TRX abbraccia lusso e comfort.

La casa automobilistica americana propone tre differenti finiture interne. La versione base dispone di inserti in tessuto e vinile e delle superfici in rosso rubino scuro e nero. Tuttavia, è possibile optare per i pacchetti TR1 or TR2 Equipment Group che forniscono un abitacolo basato sul Ram 1500 Limited. Ciò significa che i sedili anteriori sono in pelle Natura Plus e dispongono di funzione di riscaldamento e ventilazione e dettagli in pelle scamosciata traforata.

Disponibili quattro modalità di guida per accontentare tutti

Altre caratteristiche includono cuciture a contrasto e inserti metallici. I sedili anteriori sono unici per il TRX e sono caratterizzati da rinforzi migliorati e ricami presenti sugli schienali. I designer hanno anche installato un nuovo volante a fondo piatto con palette del cambio in alluminio. Uno dei cambiamenti più importanti presenti nell’abitacolo è la nuovissima plancia centrale dotata di un cambio tradizionale anziché a manopola.

Oltre a questo, troviamo dei portabicchieri, un caricatore wireless per smartphone e inserti metallici. Presente anche un selettore che consente di impostare la modalità di guida preferita tra Normal, Wet/Snow, Off-Road e Baja. Non mancano un selettore per attivare/disattivare le quattro ruote motrici e il pulsante per il Launch Control.

La plancia centrale è costituita anche da un nuovissimo display head-up e un sistema di infotainment Uconnect da 12 pollici. Dato che il 1500 TRX è stato progettato per fornire delle prestazioni senza compromessi negli ambienti più difficili, è dotato di un sistema di induzione dell’aria che incanala l’aria all’interno di una scatola da 29 litri che filtra sporco, sappia, detriti e acqua.

Il nuovo Ram 1500 TRX è in grado di trainare fino a 3674 kg

Per far sì che tutta questa spazzatura venga tenuta lontana dal motore, il pick-up dispone di due filtri dell’aria. Il veicolo vanta anche delle nuovissime sospensioni anteriori indipendenti con tecnologia di smorzamento adattivo. Anche le sospensioni posteriori sono nuove e presentano uno smorzamento adattivo e un esclusivo sistema di bobine a cinque collegamenti. Quest’ultimo permette all’assale posteriore Dana 60 di viaggiare fino a 330 mm.

Il brand di Fiat Chrysler Automobiles afferma che le molle posteriori sono le più grandi applicate su un veicolo di produzione non commerciale. Queste consentono un carico utile massimo di 594 kg e una capacità di traino di 3674 kg. Il TRX utilizza degli ammortizzatori Bilstein Black Hawk e2 da 63 mm che regolano continuamente la forza di smorzamento per un controllo ottimale del corpo e un isolamento dal terreno. Presente anche il sistema di gestione delle sospensioni Active Terrain Dynamics.

Parlando di caratteristiche off-road, il pick-up presenta angoli di attacco, uscita e dosso rispettivi di 30,2°, 23,5° e 21,9° e inoltre è in grado di guidare in acque alte fino a 813 mm. Il Ram 1500 TRX 2021 entrerà in produzione entro la fine dell’anno e verrà proposto a un prezzo di partenza di 69.995 dollari (58.857 euro).