DS 9 Crossback: via libera al SUV di lusso che sarà rivale di Audi Q7

DS Automobiles avrebbe ottenuto il via libera per aumentare la gamma con nuovi modelli, portandoli a 6 nel 2022. Tra questi un ruolo di spicca lo avrà sicuramente DS 9 Crossback. Si tratterà di un modello che porterà il marchio al livello di Audi Q7 e compagnia, con proporzioni di categoria e interni spaziosi con una capacità di sette passeggeri. La vettura da un punto di vista del design dovrebbe trarre ispirazione dal DS Aero Sport Lounge Concept, un prototipo spettacolare che già mostrava misure più che generose e che, in un primo momento, sembrava destinato a essere la base del design dei futuri modelli di lusso del marchio francese.

DS 9 Crossback nel 2022 proverà a sfidare ad armi pari Audi Q7

Per ora le informazioni su questo nuovo modello non sono confermate, ma quello che è certo è che utilizzerà come base la piattaforma EMP2 rivista, ora più leggera e con un maggiore carico tecnologico, predisposta anche per versioni elettrificate di alta potenza. Si parla addirittura di una versione completamente elettrica basata sulla nuova architettura PSA eVMP.

Questo significa che almeno fino al 2023 non vedremo una DS 9 Crossback E-TENSE puramente elettrica, visto che quella piattaforma non arriverà prima di quell’anno. Vedremo dunque nei prossimi mesi quali altri aggiornamenti arriveranno a proposito di questo futuro modello destinato a far parlare lungo di se nel mondo dei motori.

