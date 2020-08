DS dovrebbe lanciare tre nuovi modelli entro il 2022

DS, un marchio che rappresenta il top di gamma all’interno del gruppo francese PSA ha finora solo tre modelli nel suo catalogo, vale a dire i SUV DS3 e DS7 Crossback, così come la grande berlina DS9 presentata lo scorso febbraio, ma le cose dovrebbero cambiare presto. Infatti, Alain Descat, amministratore delegato di DS nel Regno Unito, ha dichiarato al magazine motoristico inglese Autoexpress che la sua azienda dovrebbe espandere notevolmente la sua gamma preparando il lancio di tre nuovi modelli entro il 2022.

DS nei prossimi anni amplierà la sua gamma con 3 nuovi modelli

Questi nuovi modelli porteranno a sei il numero di veicoli di DS presenti sul mercato. Secondo il quotidiano britannico, DS lancerà per la prima volta la DS4, che sarà disponibile in due versioni hatchback e SUV. Successivamente sarà lanciata una versione rialzata della nuova berlina DS9.

Ricordiamo che in futuro DS dovrà convivere con Alfa Romeo e si dice che la casa automobilistica del Biscione possa mettere a disposizione la piattaforma modulare Giorgio per alcuni nuovi SUV che il marchio francese che fa parte del gruppo PSA potrebbe presentare nei prossimi anni con l’obiettivo di aumentare la propria presenza nel segmento premium del mercato auto. Vedremo dunque come si evolverà la situazione in casa francese nei prossimi mesi.

