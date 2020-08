Ram 1500 Classic Warlock 2021 sembra pronto per la produzione

Il mese scorso abbiamo visto le prime foto spia del Ram 1500 Classic Warlock 2021 privo di camuffamento durante una fase di test nell’area metropolitana di Detroit. Una delle caratteristiche viste su questo mulo di prova è il set di cerchi provenienti dalla versione speciale Night Edition.

Alcune fonti interne vicine a Mopar Insiders hanno affermato che il Ram 1500 Classic continuerà ad essere prodotto fino al 2023. Detto ciò, nelle scorse ore sono stati pubblicati dei nuovi scatti “rubati” che ritraggono un altro Ram 1500 Classic Warlock Crew Cab 4×4 2021 ma questa volta dotato della livrea Warlock.

Ram 1500 Classic Warlock 2021: un nuovo prototipo senza veli si mostra in varie foto spia

Mentre esternamente abbiamo lo stesso colore Bright White del prototipo precedentemente avvistato, questo indossa gli stessi cerchi in alluminio Gloss Black da 20″ del Ram 1500 Night 2017. Ciò che differenzia questo pick-up dall’altro è l’aggiunta del popolare sistema di gestione del carico RamBox e del fatto che sotto il cofano è presente il leggendario motore Hemi V8 da 5.7 litri come dimostrato chiaramente dal badge e dal doppio terminale di scarico posizionato sotto il paraurti posteriore.

Il pacchetto Warlock porta con sé la griglia Ram Rebel di quarta generazione, dei paraurti anteriori e posteriori verniciati a polvere, un’altezza da terra di 2,54 cm in più, dei fendinebbia a LED, dei fanali posteriori a LED, ganci traino, decalcomanie uniche per il cofano, degli ammortizzatori heavy duty e altro ancora.

Internamente, il Ram 1500 Classic Warlock propone dei sedili in tessuto Diesel Grey e il sistema di assistenza al parcheggio ParkSense. Presente anche il pacchetto Luxury Group che aggiunge volante rivestito in pelle, specchietto retrovisore con oscuramento automatico, display TFT da 7 pollici per il quadro strumenti, illuminazione a LED per il cassone e specchietti ripiegabili elettricamente.

Come optional sono disponibili sistema di infotainment Uconnect con schermo da 8.4 pollici, gradini laterali neri e altro ancora. Oltre al V8 da 5.7 litri, il Ram 1500 Classic Warlock 2021 potrà essere scelto anche con il propulsore Pentastar V6 da 3.6 litri.

Entrambi i motori sono abbinati al cambio automatico TorqueFlite a 8 rapporti. Oltre alla versione Crew Cab (come quella vista in queste ultime foto spia), la casa automobilistica statunitense prevede di proporre anche la configurazione Quad Cab.