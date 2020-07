Ram 1500 Classic Warlock 2021 si mostra in foto spia

Molte persone non hanno accolto l’idea di Ram di lasciare in commercio la quarta generazione del 1500 anche dopo l’uscita del nuovo Ram 1500 di quinta generazione che ha fatto il suo debutto ufficiale a gennaio 2018.

Nonostante ciò, il rilancio della quarta generazione sotto la targhetta Classic ha dimostrato un enorme successo negli Stati Uniti e in Canada. I pick-up economici, infatti, hanno permesso alla casa automobilistica americana di aumentare le vendite, posizionandosi al secondo posto.

Ram 1500 Classic 2021: un prototipo della versione Warlock avvistato nel Michigan

Il Ram 1500 Classic permette al pubblico di avere il modo più economico per salire a bordo di un pick-up full-size con motore V8. Una delle versioni più famose del 1500 Classic è la Warlock. Quest’ultima rende omaggio ai pick-up Warlock originali degli anni ‘70 e e inoltre mette a disposizione degli acquirenti diversi equipaggiamenti e personalizzazioni originali di fabbrica.

Utilizzando Il look del 1500 Rebel di quarta generazione, il pacchetto ha dimostrato di essere molto popolare tra gli acquirenti, anche fra gli appassionati di off-road.

Detto ciò, nelle scorse ore Mopar Insiders ha pubblicato alcune foto spia di un nuovo prototipo del Ram 1500 Classic Crew Cab 2021 avvistato nella parte sud orientale del Michigan. Anche se non sembra aver subito molte modifiche rispetto all’attuale versione, notiamo la mancanza dei badge Warlock presenti lateralmente. Inoltre, questo prototipo non dispone del cofano Sport Performance che sull’attuale modello è disponibile come optional al prezzo di 775 dollari (689 euro).

Dato che mancano i badge Hemi sui parafanghi delle ruote anteriori, possiamo ipotizzare la presenza sotto il cofano del motore Pentastar V6 da 3.6 litri in grado di sviluppare una potenza di 309 CV e 365 nm di coppia massima, abbinato a una trasmissione automatica a 8 velocità. C’è anche un set di cerchi diverso rispetto ai modelli 2019 e 2020. Pare siano le stesse unità viste sul Ram 1500 Night Edition 2018.

Addetti ai lavori hanno riportato recentemente che il Ram 1500 Classic sarebbe rimasto nella gamma del marchio fino al model year 2023. Secondo fonti di Mopar Insiders, Ram inizierà la produzione del Ram 1500 Classic Quad Cab e Crew Cab 2021 il 21 dicembre 2020 mentre la versione Regular Cab seguirà a gennaio.