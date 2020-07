Ram 1500 Classic disponibile anche nella gamma 2021

Un noto sito Web americano ha scoperto, tramite una guida agli ordini per le concessionarie Ram, che esiste una Ram 1500 Classic 2021. Ciò significa che il pick-up di quarta generazione sarà nuovamente disponibile sul mercato statunitense per il terzo anno e ovviamente sarà venduto assieme al 1500 di quinta generazione che è entrato in produzione l’anno scorso.

La guida agli ordini ha mostrato un aumento di 250 dollari (213 euro) rispetto al model year 2020, per un totale di 30.145 dollari (25.687 euro) per salire a bordo della versione Tradesman regular cab 4×2 equipaggiata dal motore Pentastar V6 da 3.6 litri. Questa sembra essere l’unica modifica menzionata dal noto sito Web per il MY 2021.

Ram 1500 Classic: una guida agli ordini conferma l’arrivo del model year 2021

Da notare che il Ram 1500 di quinta generazione costa 3800 dollari in più scegliendo la versione base Tradesman Quad Cab 4×2. Il model year 2021, inoltre, costa circa 1500 dollari (1278 euro) in più di un Tacoma in versione base, 4000 dollari (3408 euro) in più di una Ford Ranger e 7000 dollari (5964 euro) più di un Chevrolet Canyon. Tuttavia, il marchio di FCA propone degli incentivi che permettono di far risparmiare fino a 6250 dollari (5325 euro) sul prezzo finale.

È importante notare, però, che c’è una gamma completa di Ram Classic. Non c’è soltanto il modello Tradesman. Non è possibile acquistare gli allestimenti top di gamma Longhorn e Limited ma si può optare per il Big Horn di fascia media, il Laramie con rivestimenti in pelle e il Warlock.

Alcuni sostengono, infine, che il Ram 1500 Classic ha l’obiettivo di attirare più acquirenti di pick-up di medie dimensioni verso la casa automobilistica statunitense.