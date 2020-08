Fiat Argo a luglio terza berlina compatta più venduta in Brasile

Il mercato delle auto nuove in Brasile nel mese di luglio ha visto alcuni importanti cambiamenti nella classifica dei modelli più ricercati dal pubblico. Secondo i dati di Fenabrave (Federation of Vehicle Distributors), per la prima volta dal 2015 Chevrolet Onix ha perso la leadership in favore del SUV compatto Volkswagen T-Cross. Ma questo non è stato l’unico cambiamento del mercato in questo periodo in cui le vendite continuano ad accelerare, dopo i pesanti effetti della nuova pandemia di coronavirus. Occorre infatti segnalare anche l’ottima performance a luglio di Fiat Argo.

In Brasile Fiat Argo risulta essere la terza berlina compatta più venduta con 4.756 unità vendute

Il modello di Fiat, proposto anche nell’avventurosa versione Trekking dallo scorso anno, ha immatricolato il mese scorso 4.756 unità risultando la terza berlina compatta più venduta sul mercato dietro a Chevrolet Onix e Hyundai HB20. Fiat Argo dunque il mese scorso in Brasile è riuscita a superare concorrenti molto quotati come Ford Ka e Volkswagen Gol.

Nonostante abbia perso il vantaggio nella classifica generale, Onix rimane leader assoluto tra le berline compatte, superando ancora una volta la Hyundai HB20, con 7.852 unità, in seconda posizione. Insomma ancora un ottimo risultato per Fiat Argo che si conferma come una delle vetture più apprezzate di Fiat in Brasile.

