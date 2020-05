Il nuovo SUV basato sulla Fiat Argo non tarderà

Fiat Argo è un vero best seller nel mercato brasiliano. Sviluppato all’epoca per posizionarsi come successore diretto della Fiat Punto in Sud America, sta raccogliendo ottimi risultati. Ecco perché il produttore italiano ha proposto di utilizzarlo come base per la creazione di un nuovo SUV. È noto da tempo che la Fiat ha deciso di offrire un’alternativa più capace fuori strada di Fiat Argo Trekking. In altre parole, un nuovo SUV nel segmento B destinato, tra gli altri mercati, al Brasile. Un modello che è già in fase di sviluppo e che abbiamo potuto vedere (mimetizzato) grazie a numerose foto spia. E, curiosamente, parte del suo sviluppo è stato realizzato in Europa.

Nonostante la situazione causata dalla pandemia del coronavirus COVID-19, Fiat non ritarderà l’arrivo di questo nuovo SUV. Va notato che molti marchi automobilistici hanno deciso di riorganizzare i loro programmi di rilascio e / o presentazione in modo che questi nuovi modelli possano raggiungere il mercato una volta che il suddetto virus è stato controllato e / o sradicato.

Questo nuovo modello è noto internamente con il codice 363 e, come si dice, sarà basato sulla Fiat Argo. Pertanto, utilizzerà la piattaforma MP1. Tuttavia, e al di là di questa relazione a livello tecnico, la verità è che questo nuovo SUV cercherà di prendere le distanze dall’Argo indossando la propria immagine. Un design inedito per sviluppare una propria personalità. Soprattutto davanti e dietro.

Utilizzando le informazioni attualmente disponibili e le diverse foto spia pubblicate fino ad oggi, sul web sono apparse numerose ricostruzioni che ci dicono come sarà il nuovo SUV basato sulla Fiat Argo. Questo veicolo mostrerà alcune caratteristiche molto interessanti. Avrà numerosi parafanghi in plastica che proteggeranno la parte inferiore del corpo, un nuovo portellone, barre sul tetto e una maggiore altezza dal suolo.

Passando alla sezione meccanica di questo nuovo SUV, l’opzione di accesso sarà composta da un motore a benzina FireFly da 1,3 litri che può essere utilizzato anche con metanolo. Sarà offerto sia con cambio manuale che con cambio automatico tipo CVT fornito da Aisin.

