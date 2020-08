Nuove Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer: ecco quando parte la produzione

Dopo diversi anni di indiscrezioni, segnalazioni, fughe di notizie e molteplici avvistamenti dei loro prototipi di sviluppo, abbiamo finalmente la data di inizio della produzione delle future Jeep Wagoneer e Jeep Grand Wagoneer, i nuovi SUV di lusso e di grandi dimensioni del produttore di SUV americano che fa parte di Fiat Chrysler. Nonostante l’arrivo di questi modelli sia stato annunciato ormai da diversi anni, per ragioni che non conosciamo, il loro sviluppo e il successivo lancio è stato ritardato fino ad ora, a poco più di 3 anni dalle prime indiscrezioni sul loro arrivo.

Siamo ormai molto vicini al loro arrivo sul mercato. Mancano solo pochi mesi alla presentazione delle nuove top di gamma di Jeep. Le nuove Jeep Wagoneer e Jeep Grand Wagoneer si posizioneranno al vertice della gamma che comprenderà anche la nuova generazione di Jeep Grand Cherokee, rendendole l’ammiraglia e lo standard tecnologico della gamma. In termini di dimensioni, questi rivaleggeranno con modelli come Cadillac Escalade e Lincoln Navigator in USA, nonché Range Rover e Mercedes GLS in Europa, i più grandi SUV premium presenti sul mercato.

Al momento non c’è una data precisa, ma secondo l’ultimo rapporto sugli utili presentato da Fiat Chrysler Automobiles Group, la produzione delle nuove Jeep Wagoneer e Jeep Grand Wagoneer inizierà nel secondo trimestre del 2021. Ciò avverrà presso lo stabilimento di Warren nel Michigan, che chiuderà dal prossimo ottobre per essere ristrutturato e potrà così accogliere la produzione di questi modelli e anche della nuova generazione della Grand Cherokee, che verrà presentata il prossimo anno e che dovrebbe iniziare la produzione nel terzo trimestre del 2021.

Per quanto riguarda le specifiche della nuova gamma Wagoneer, si prevede che questi modelli di grandi dimensioni utilizzino alcuni dei motori V8 presenti nel catalogo della casa americana, anche se si vocifera che, come nuove ammiraglie del catalogo Jeep, avranno anche una variante elettrificata, di cui al momento non abbiamo dati.

