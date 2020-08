Jeep: il primo modello elettrico potrebbe essere più corto del Renegade

Sfortunatamente Fiat Chrysler Automobiles (FCA) non può appoggiarsi per sempre a Tesla per i crediti green ma deve elettrificare e accelerare lo sviluppo di modelli ibridi ed elettrici. Motivo per cui Jeep ha portato sul mercato le nuove varianti ibride plug-in di Compass, Renegade e Wrangler (in arrivo) contrassegnate con il page 4xe.

Secondo i media spagnoli, uno dei primi due modelli condividerà il luogo di produzione con il primo veicolo completamente elettrico della casa automobilistica americana. Citando una presentazione dei dirigenti di Jeep Europe, un noto quotidiano spagnolo afferma che la prima Jeep elettrica sarà prodotta nello stabilimento di Melfi che attualmente si occupa di assemblare 450.000 Compass e Renegade l’anno.

Jeep: ecco le ultime informazioni emerse in rete sul misterioso modello

In base a quanto riferito, sia la Compass 4xe che il Renegade 4xe saranno costruiti proprio nella fabbrica italiana, quindi l’impianto avrebbe le attrezzature adatte per realizzare componenti come quelli usati nei prossimi veicoli ibridi plug-in 4xe e completamente elettrici.

Le indiscrezioni affermano che il primo modello full electric del marchio FCA non sarà un derivato né della Compass e né del Renegade ma un veicolo totalmente nuovo che potrebbe essere prodotto anche all’estero. Recenti report hanno rivelato che il veicolo potrebbe proporre una lunghezza di circa 30 cm in meno del Renegade e sorgere su una piattaforma prese in prestito da PSA.

In ogni caso, il primo E-Jeep sarà solo uno dei 10 modelli elettrificati che il gruppo automobilistico italo-americano ha in cantiere in questo momento. Uno di questi sarà anche la Wrangler 4xe ibrida plug-in.

I dirigenti di Jeep hanno precedentemente confermato i piani per elettrificare completamente la gamma entro la fine del 2022, quindi possiamo aspettarci anche a una versione PHEV del Gladiator.