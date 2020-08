Alfa Romeo: tante novità e anche una sorpresa?

Dopo la fusione di Fiat Chrysler Automobiles con PSA le cose per Alfa Romeo potrebbero cambiare radicalmente rispetto a quanto avvenuto negli ultimi anni, periodo in cui le novità per la sua gamma sono state quasi nulle a parte la Giulia GTA e qualche altra variante speciale delle sue automobili. Le cose però come dicevamo poc’anzi potrebbero bruscamente cambiare nei prossimi anni per la casa automobilistica del Biscione. Vi abbiamo già anticipato nelle scorse settimane che si parla di tanti nuovi modelli che potrebbero arrivare grazie alle risorse e alle tecnologie messe a disposizione dai francesi.

Ad esempio il B-SUV di Alfa Romeo dovrebbe essere realizzato sulla piattaforma CMP di PSA e avere anche una versione completamente elettrica. Potremmo assistere al ritorno di un’Alfa Romeo Giulietta e forse anche di un’Alfetta, anche se questa voce al momento sembra meno probabile. Si dice anche che per fare breccia in mercati difficili come Cina e Stati Uniti la gamma dello storico marchio milanese si potrebbe arricchire di un E-SUV che sfrutterebbe la piattaforma modulare Giorgio. Infine si dice anche che Alfa Romeo potrebbe costruire una nuova auto sportiva in edizione limitata in collaborazione con Maserati.

Da qualche settimana però si vocifera anche di un altro modello misterioso che potrebbe trovare posto nel futuro piano industriale del Biscione. Secondo i soliti bene informati si tratterebbe di un modello a cui per il momento nessuno ha pensato. Insomma una vera e propria sorpresa. Forse prima della fine del 2020 qualche altro dettaglio su questa sorpresa potrebbe emergere. Qualcuno però ipotizza si debba aspettare almeno fino alla metà del 2021. Vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi mesi in casa Alfa Romeo.

