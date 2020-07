Sfida tra Alfa Romeo Stelvio e Audi RS3 finisce male

Da qualche ora sul web è tornato alla ribalta un video di youtube pubblicato nel mese di ottobre del 2019 che all’epoca era però passato inosservato. Questo mostra la sfida tra un’Alfa Romeo Stelvio e Audi RS3. Da sempre le auto di Audi e Alfa Romeo duellano per determinare chi è più veloce. Tante volte vi abbiamo mostrato video comparativi in pista fatti da esperti. In questo caso però si tratta di un video amatoriale che mostra la sfida in strada tra le due automobili.

Le immagini sono state girate dalla dashcam di una terza auto e pur risalendo a qualche mese fa, solo da poche ore sono diventate virali sui social network e su Youtube. Il filmato mostra Alfa Romeo Stelvio e Audi RS3 alle prese con una vera e propria gara di velocità in strada con tanto di sorpassi. Il video però finisce con lo schianto di Audi RS3 e Alfa Romeo Stelvio costretta a frenare bruscamente pur di non finire addosso al suo rivale. Insomma sicuramente un esempio da non imitare. La strada infatti non è il luogo adatto per questo tipo di sfida e questa clip ne è il più tipico esempio.

