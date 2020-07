Nuova Alfa Romeo Alfetta: ecco come stanno le cose

Nei mesi scorsi si è tornato a parlare del possibile arrivo nei prossimi anni nella gamma della casa automobilistica del Biscione di una nuova Alfa Romeo Alfetta. Numerosi siti web hanno riportato la voce secondo cui in seguito alla fusione del gruppo Fiat Chrysler Automobiles con i francesi di PSA alcuni inaspettati modelli avrebbero potuto fare capolino nelle gamme dei marchi che fanno parte di FCA. Tra questi modelli si citava anche una nuova Alfa Romeo Alfetta che avrebbe potuto sfruttare una delle piattaforme per grandi berline del gruppo PSA.

Ecco cosa c’è di vero sulle presunte voci relative ad un possibile arrivo sul mercato di una nuova Alfa Romeo Alfetta

In realtà consultando fonti vicine al gruppo Fiat Chrysler Automobiles le voci sul possibile ritorno sul mercato di una nuova Alfa Romeo Alfetta al momento non sembrano trovare riscontri ufficiali. Sembra dunque al momento assai difficile che la tanto agognata ammiraglia del Biscione, promessa negli scorsi anni dal compianto Sergio Marchionne, possa realmente tornare sul mercato. Ormai infatti questo tipo di vettura non ha più molto mercato nella stragrande maggioranza dei paesi in cui si vendono più a auto e dunque un simile progetto finirebbe per risultare troppo oneroso anche per il nascente gruppo che sorgerà dalla fusione tra FCA e PSA e che rappresenterà il quarto produttore automobilistico al mondo.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Alfetta 2000: un esemplare blindato venduto all’asta a circa 11.000 euro