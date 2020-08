Il Groesbeck Grand Prix vuole essere il Goodwood Festival of Speed del Texas

Diversi eventi automobilistici sono stati annullati a causa del coronavirus. Fra questi abbiamo anche i Saloni di New York, Detroit e Ginevra. Nonostante ciò, il 5 e 6 settembre si terrà un appuntamento dedicato agli appassionati di motori che mira a essere il Goodwood Festival of Speed del Texas: il Groesbeck Grand Prix.

Tra le colline sempreverdi del Texas centrale, c’è una città chiamata Groesbeck situata a meno di un’ora da Waco. Il paese ospita il sito storico di Old Fort Parker e il parco Fort Parker, con una popolazione che conta meno di 4500 abitanti.

Mike Satterfield, fondatore e organizzatore del Groesbeck Grand Prix, voleva creare un evento automobilistico vintage a cui tutti possono partecipare. Si tratta di una sorta di festival automobilistico che offre un po’ di tutto, con varie auto da corsa vintage che si sfideranno in pista.

In passato, Satterfield ha contribuito ad organizzare diverse cronoscalate e spettacoli automobilistici in Messico ma voleva provare a portare degli eventi simili in America. Il problema principale era trovare un posto il cui governo locale avesse accettato di chiudere le strade pubbliche per ospitare una gara amatoriale.

Groesbeck propone diversi posti dove mangiare, dormire, accamparsi e fare shopping. Il Groesbeck Grand Prix consiste in una prova a cronometro di 1,5 miglia su strade pubbliche chiuse per auto da competizione pre-1985 e inoltre è previsto anche un concorso riservato sempre alle stesse vetture.

Il traguardo termina nello storico Old Fort Parker dove gli spettatori possono anche godersi spettacoli dal vivo, mangiare e fare shopping presso i vari negozi. È possibile anche prenotare un camper o un posto in campeggio per godersi il Groesbeck Grand Prix per tutto il weekend senza partire.