Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio sfida Macan Turbo e RSQ3 Sportback | Video

Visto che quello dei SUV è attualmente il segmento più redditizio presente nel settore automotive, le case automobilistiche hanno deciso di portare sul mercato delle versioni pompate dei modelli più popolari. Alfa Romeo, Porsche e Audi, ad esempio, propongono nella loro line-up dei modelli molto interessanti. Fra i più interessanti c’è l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.

Come suggerisce il nome, abbiamo di fronte la versione Quadrifoglio del primo Sport Utility Vehicle realizzato dalla casa automobilistica di Arese che condivide le caratteristiche meccaniche con la berlina Giulia Quadrifoglio.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: il SUV del Biscione sfida Macan Turbo e RSQ3 Sportback

Sotto il cofano, infatti, troviamo il prestante V6 biturbo da 2.9 litri di cilindrata capace di sviluppare una potenza di 510 CV a 6500 g/min e 600 nm di coppia massima a 2500-5500 g/min. Tale propulsore si basa sul V8 usato da Ferrari sulla California T.

In base ai dati ufficiali forniti dal marchio milanese, lo Stelvio Quadrifoglio è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi e di raggiungere una velocità massima di 283 km/h.

In fondo all’articolo trovate un video confronto pubblicato dal noto canale YouTube Carwow che ci propone una drag race fra il SUV del Biscione e i Porsche Macan Turbo e Audi RSQ3 Sportback. Il primo è equipaggiato da un V6 biturbo da 2.9 litri il quale sviluppa 440 CV e 550 nm mentre il secondo dispone di un cinque cilindri turbo da 2.5 litri il quale eroga 400 CV e 480 nm.

Almeno sulla carta, l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio è quello più prestante. Tuttavia, per conoscere il vincitore di questa drag race vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video sottostante.