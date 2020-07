Fiat Tipo Cross: emergono nuovi dettagli e foto spia

La nuova Fiat Tipo Cross torna a far parlare di se’. Da pochi minuti infatti il sito di Quattroruote ha pubblicato nuove foto spia del prototipo camuffato del veicolo che rappresenterà la più grande novità che arriverà con il restyling della celebre vettura di segmento C della casa automobilistica di Torino. Le immagini mettono in evidenza come questo modello abbia un assetto rialzato che differenzia questa versione di Tipo dal resto della gamma in maniera piuttosto netta.

Nuove immagini spia di Fiat Tipo Cross

Per enfatizzare ulteriormente le differenze tra la nuova Fiat Tipo Cross è il resto della gamma della nuova Tipo la vettura inoltre disporrà anche di paraurti e passaruota specifici per dare alla vettura un look da crossover. Altra novità assai interessante è la presenza di barre nere sul tetto. Le immagini mostrano le novità estetiche che riguarderanno l’intera gamma di Tipo dopo il restyling e cioè la presenza di i nuovi gruppi ottici con luci diurne a Led integrate nella parte superiore e il nuovo logo di Fiat.

Sempre secondo le ultime indiscrezioni Fiat Tipo Cross al pari del resto della gamma adotterà una nuova strumentazione digitale al suo interno. Inoltre faranno il loro debutto i nuovi motori Firefly, a tre e quattro cilindri di ultima generazione, con la possibilità di offrire anche varianti mild hybrid 48V. Il debutto di questo modello dovrebbe avvenire agli inizi del prossimo autunno.

