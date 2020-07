Fiat 500 Elettrica Ñ-Edition debutta in esclusiva per la Spagna

Fiat sostiene che la versione di lancio La Prima della nuova Fiat 500 Elettrica è stato un successo commerciale in Italia. Perciò ha deciso di lanciare in Spagna un’edizione speciale simile prima dell’arrivo vero e proprio della vettura, che raggiungerà le concessionarie nel terzo trimestre, con l’obiettivo di replicare il consenso ottenuto nel nostro Bel Paese.

Con il nome di Fiat 500 Elettrica Ñ-Edition, si tratta di una special edition riservata esclusivamente al mercato spagnolo e disponibile solo in due colori: bianco e nero. Questa variante accompagnerà la nuova 500 Elettrica presso i concessionari sia in versione cabrio che berlina.

Fiat 500 Elettrica Ñ-Edition: ecco la nuova edizione speciale dedicata alla Spagna

La vettura porta con sé dei cerchi in lega lucidi da 16″, delle luci di marcia diurna e fanali posteriori a LED e il logo Ñ-Edition, tutto ad un prezzo di partenza di 29.900 euro (esclusi incentivi). L’arrivo della Fiat 500 Elettrica Ñ-Edition è previsto per la fine dell’anno, anche se può essere già ordinata.

Di serie abbiamo al suo interno climatizzatore automatico, freno di stazionamento elettronico, sensore pioggia, quadro strumenti digitale con display da 7 pollici, radio DAB, supporto Android Auto ed Apple CarPlay e sistema di infotainment Uconnect 5 con schermo da 10.25 pollici.

Sotto il cofano resta il motore elettrico con potenza di 118 CV in grado di permettere alla city car a zero emissioni di scattare da 0 a 100 km/h in 9 secondi e da 0 a 50 km/h in 3,1 secondi. La velocità massima, invece, è di 150 km/h. La nuova Fiat 500 Elettrica vanta, infine, un pacco batterie da 42 kWh che promette un’autonomia di 320 km nel ciclo WLTP.