Fiat: entro fine 2020 arriveranno sul mercato la nuova 500 e i restyling di Panda e Tipo

Subito dopo l’estate, la gamma Fiat inizierà a registrare svariate novità. Il brand italiano, che ha iniziato il 2020 con il lancio di Panda e 500 Hybrid, si prepara a compiere un ulteriore passo del suo programma di aggiornamento della gamma. Per la parte finale del 2020, infatti, sono attese in concessionaria ben tre novità. Il marchio ha intenzione di accelerare nel suo processo di rinnovamento. Già da settembre, la gamma inizierà ad aggiornarsi con novità molto importanti.

Si parte con la nuova 500

Il primo modello al debutto sarà la nuova Fiat 500 elettrica. Dopo la presentazione avvenuta nel corso del mese di marzo, la city car a zero emissioni di Fiat è ancora nella prima fase produttiva nello stabilimento di Mirafiori. Per tutta l’estate, infatti, FCA realizzerà solo poche decine di unità della sua city car. Con l’autunno inizierà la salita produttiva e per fine anno verranno prodotte circa 15 mila unità di 500.

Il debutto in concessionaria della nuova Fiat 500 elettrica dovrebbe avvenire tra il mese di settembre e il mese di ottobre. Per ora, il brand torinese non ha ancora rivelato la gamma completa della sua city car, limitandosi a presentare la serie speciale La Prima, disponibile sia in versione berlina che in versione cabrio. Secondo le prime indiscrezioni, la nuova 500 a zero emissioni dovrebbe partire da circa 25 mila Euro. Con gli incentivi, quindi, sarà possibile acquistare la vettura a meno di 20 mila Euro.

Restyling per Fiat Panda e Tipo (con la nuova versione Cross)

La seconda novità della gamma Fiat in arrivo nel corso del 2020 è il restyling di metà carriera della Fiat Tipo che doveva debuttare nel corso del primo semestre. L’emergenza Covid-19 ha causato un cambio dei piani ma la segmento C è pronta a fare il suo debutto sul mercato. Il restyling della Tipo porterà al debutto anche una quarta variante della segmento C, la Tipo Cross, derivata dalla 5 Porte.

La nuova Tipo Cross, pur presentando un look “off-road” e ponendosi come un vero e proprio crossover, non sarà realizzata in versione 4×4. La vettura condividere lo stesso comparto tecnico e la stessa gamma di motorizzazioni del resto della gamma Tipo ma proporrà un approccio più “da SUV” per venire incontro alle esigenze ed ai gusti della clientela.

A completare la gamma di novità di Fiat per il 2020 ci sarà il restyling della Fiat Panda che verrà presentato come Model Year 2021 sul finire dell’anno in corso. La nuova versione della Panda riprenderà il motore della Panda Hybrid proponendo una serie di novità alla dotazione ed un facelift, sia della carrozzeria esterna che degli interni.

Tra le novità della Panda MY 2021 ci sarà la nuova versione Sport, un allestimento che dovrebbe dare un tocco di sportività alla segmento A, ed un importante upgrade tecnologico per l’abitacolo interno con il nuovo sistema Uconnect ed un display touch al centro della plancia. Il lancio della nuova Panda dovrebbe avvenire tra novembre e dicembre.

L’elettrificazione della gamma Fiat continuerà nel 2021

Potrebbe essere necessario attendere il 2021 per registrare il debutto delle nuove motorizzazioni mild hybrid a 48 V. I nuovi motori elettrificati diventeranno parte integrante della gamma della 500X, della Tipo restyling e, forse, della 500L (sempre più a rischio stop definitivo della produzione nel corso del 2021).

Tra le novità in arrivo ci sarà il nuovo motore entry level 1.3 FireFly da 101 CV con sistema mild hybrid a 48V ed anche un inedito 1.5 turbo mild hybrid che dovrebbe spingersi sino a 190 CV di potenza massima, diventando la nuova proposta top di gamma di modelli come la 500X e la Tipo. Ricordiamo che non sono previste varianti plug-in per i modelli di casa Fiat.

Lo stesso motore, inoltre, entrerà a far parte anche della gamma di altri modelli del gruppo FCA. Riceveranno versioni mild hybrid le Jeep Renegade e Compass, che hanno appena ricevuto le varianti plug-in, ed anche il futuro Alfa Romeo Tonale, atteso al debutto entro fine 2021. Maggiori dettagli sul futuro dell’elettrificazione di FCA arriveranno nelle prossime settimane.