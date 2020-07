PSA ha ridotto del 51,9% i suoi profitti nel primo semestre 2020

PSA ha realizzato un utile di 595 milioni di euro nel primo semestre, con un calo su base annua del 51,9%, sebbene la società abbia indicato che nonostante l’impatto della crisi del coronavirus è riuscita a rimanere redditizia nei primi sei mesi dell’anno. Il risultato operativo da gennaio a giugno è diminuito dell’81,6% a 376 milioni di euro, ha spiegato PSA in una nota. Da parte sua, esclusi gli elementi non ricorrenti e le rettifiche una tantum, il risultato operativo corrente è diminuito dell’84,5% a 517 milioni di euro, con un calo del 72,5% nella divisione automobilistica a 731 milioni, che rappresenta un livello resa del 3,7%.

Il gruppo automobilistico francese ha registrato una riduzione dell’attuale risultato operativo nella controllata finanziaria dal 9,7% a 463 milioni di euro. Nel frattempo, il fatturato è sceso del 34,5% a 25.120 milioni di euro, riflettendo la battuta d’arresto delle vendite in un contesto segnato dalla pandemia. Nella divisione automobilistica, il fatturato è diminuito del 35,5% a 19.595 milioni di euro.

Le registrazioni del gruppo che commercializza i marchi Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall e DS hanno subito un calo del 45,7% nella prima metà dell’anno. Tuttavia, al 30 giugno, PSA aveva ridotto i suoi inventari del 24% rispetto a un anno prima, con 505.000 veicoli. Il produttore francese prevede che il mercato automobilistico diminuirà del 25% in Europa, del 30% in Russia e in America Latina e del 10% in Cina, che sono i suoi mercati principali, per l’intero anno.

L’amministratore delegato, Carlos Tavares, ha sottolineato che il risultato del primo semestre dimostra la resilienza dell’azienda ed è la “ricompensa” di sei anni consecutivi di lavoro “intenso”. Inoltre, Tavares si è detto fiducioso di poter ottenere “una solida ripresa nella seconda metà del 2020” con un occhio alla fusione con il gruppo FCA “tra oggi e il primo trimestre del 2021.

Ti potrebbe interessare: Fusione FCA-PSA: l’operazione procede bene, anche per l’antitrust