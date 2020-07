Alfa Romeo: Carlos Tavares porterà a termine il piano di Sergio Marchionne?

Nei giorni scorsi vi abbiamo detto che tante voci stanno arrivando a proposito del futuro di Alfa Romeo dopo la fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e PSA che darà origine al gruppo Stellantis. Si parla con insistenza del ritorno di alcuni celebri modelli come Giulietta e Alfetta sfruttando le tecnologie messe a disposizione di PSA. Nelle scorse ore inoltre dalla Francia è arrivata la voce che PSA sfrutterà la piattaforma modulare Giorgio di Alfa Romeo per alcuni grandi SUV di Opel, DS e Peugeot.

Insomma potrebbe fare bene questa fusione tra FCA e PSA ad Alfa Romeo che spera nei prossimi anni di poter incrementare il numero dei modelli presenti nella sua gamma per poter dire la sua nel segmento premium del mercato auto che attualmente è dominato dalle case automobilistiche tedesche ed in particolare da Audi, Bmw e Mercedes.

Quello che in tanti si domandano a questo punto è se davvero il futuro amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, porterà a termine il piano di rilancio che Sergio Marchionne aveva ideato per riportare in auge lo storico marchio milanese e che negli scorsi anni aveva fatto sognare i numerosi fan del Biscione. Già nel corso del prossimo anno in proposito potrebbero arrivare le prime conferme.

