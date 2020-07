PSA userà una piattaforma Alfa Romeo per i suoi grandi SUV

Abbiamo parlato più volte del fatto che Fiat Chrysler dopo la fusione con PSA utilizzerà le sue tecnologie per lanciare nuovi modelli e arricchire così la gamma dei suoi brand. Ad esempio potrebbero tornare in questa maniera auto come Fiat Punto e Alfa Romeo Giulietta. Ma la stessa cosa accadrà anche con PSA. Infatti dalla Francia arriva l’indiscrezione che il gruppo transalpino è interessato ad allargare la gamma dei propri marchi puntando forte su una serie di grandi SUV per i quali verrà utilizzata molto probabilmente una tecnologia del gruppo Fiat Chrysler ed in particolare di Alfa Romeo.

PSA potrebbe utilizzare la piattaforma Giorgio di Alfa Romeo per alcuni grandi SUV nei prossimi anni

Ci riferiamo naturalmente alla piattaforma modulare Giorgio che a quanto pare potrebbe venire impiegata non solo per modelli di FCA come la nuova generazione di Jeep Grand Cherokee e il Maserati D-SUV. In particolare si parla di grandi SUV dei marchi DS e Opel. Vedremo dunque nei prossimi mesi se in proposito a questa indiscrezioni circolata nelle scorse ore in Francia arriveranno ulteriori dettagli o conferme.

