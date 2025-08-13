Per Alfa Romeo, l’elettrificazione non significa perdere il suo DNA sportivo

Come previsto, in Alfa Romeo elettrificazione fa rima con adrenalina ed emozione. Nella sua nuova generazione di modelli, il marchio sta integrando versioni ad alte prestazioni alimentate da tecnologie elettrificate. I 280 CV di potenza condivisi da Alfa Romeo Junior Veloce Elettrica e Alfa Romeo Tonale Ibrida Plug-In Q4 traducono in un numero magico tutto il DNA sportivo ereditato da 115 anni di storia. Anche l’Alfa Romeo 33 Stradale fuori serie si è unita a questa ricerca di prestazioni: la sua selezionata clientela ha potuto scegliere una motorizzazione completamente elettrica da 750 CV.

Elettrificazione con tutta la sportività e l’emozione Alfa Romeo

Compatta e facile da guidare, l’Alfa Romeo Junior Veloce rappresenta l’apice della sportività e del dinamismo in versione 100% elettrica, offrendo tutto il piacere di guida, l’eleganza e le prestazioni che ci si aspetta da un’Alfa Romeo. Si distingue per l’eccellente tenuta di strada e il carattere dinamico. Capace di passare da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi e di superare i 200 km/h, offre inoltre interni spaziosi e confortevoli, un raggio di sterzata agile di 10,5 metri e il bagagliaio più capiente della categoria, con i suoi 400 litri. Emozione e praticità vanno di pari passo in un’auto pensata per il divertimento, ma senza trascurare le esigenze della vita quotidiana, come dimostrano i 334 km di autonomia WLTP e la velocità di ricarica: può passare dal 10% all’80% in 30 minuti utilizzando una stazione da 100 kW.

Le prestazioni dinamiche dell’Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce sono esaltate da una delle sue più grandi innovazioni: il differenziale Torsen D di quarta generazione, utilizzato per la prima volta su un veicolo a trazione anteriore completamente elettrico. Questa evoluzione tecnica garantisce una distribuzione dinamica e costante della coppia motrice tra le ruote motrici, in base a fattori quali lo stile di guida e le condizioni del fondo stradale. Ciò garantisce sempre un’aderenza ottimale su strada e su qualsiasi altra superficie.

Al volante, l’Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce è dotata del selettore di guida DNA, che permette di scegliere tra tre modalità: Dynamic, che punta al raggiungimento delle massime prestazioni; Natural, che ricerca l’equilibrio tra sensazioni sportive, comfort e consumi energetici; e Advanced Efficiency, che privilegia l’efficienza e l’autonomia.

Per andare ancora oltre, questa versione è dotata di B-Mode, che offre una rigenerazione intensiva della carica della batteria in frenata e decelerazione. Nello specifico, la Junior Veloce presenta un impianto frenante specifico, adattato alle sue elevate prestazioni, che integra freni a disco da 380 mm sull’asse anteriore con pinze monoblocco a 4 pistoncini. Le sospensioni beneficiano inoltre di un’esclusiva taratura sportiva.

Esteticamente, la versione Veloce si distingue per elementi come gli interni SPIGA, con sedile premium elettrico e riscaldabile con funzione massaggio lombare, pedaliera sportiva e battitacco in metallo e volante rivestito in pelle, o il portellone elettrico con apertura senza mani. Esternamente, si distingue per dettagli come lo scudo centrale “Progresso”, che mostra con orgoglio il “Biscione” in Nero Diamante, o gli esclusivi cerchi in lega Venti da 20″, appositamente progettati per veicoli elettrici ad alte prestazioni.

L’Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 da 280 CV è il top di gamma. Si tratta di una versione ad alte prestazioni con trazione integrale e oltre 80 km di autonomia 100% elettrica nel ciclo urbano. In termini di guida, gli ingegneri Alfa Romeo hanno lavorato intensamente per trasmettere le sensazioni sportive che caratterizzano il marchio in un SUV compatto come Tonale. Sterzo preciso, reazioni agili e un sorprendente raggio di sterzata di 13,6:1 sono i tratti distintivi di un’auto dal DNA dinamico.

È un modello pensato per soddisfare le esigenze di una clientela che, oltre alle prestazioni elevate, oggi più che mai ricerca tecnologia, comfort e sicurezza in una vettura sportiva. Offrendo un’abitabilità ai vertici della categoria, un maggiore comfort di bordo, una guida silenziosa ed emissioni ridotte, è un modello perfetto per viaggiare da soli, in famiglia o con gli amici, poiché garantisce la massima sicurezza e affidabilità sia in città che nei lunghi viaggi.

Il nuovo propulsore della Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 offre la massima efficienza e sostenibilità, grazie ai sistemi elettrici progettati specificamente per il marchio. L’avanzato sistema ibrido da 280 CV è il migliore in termini di prestazioni e durata della batteria. È composto da un motore turbo MultiAir da 1,3 litri, 4 cilindri, 180 CV, abbinato a un cambio automatico a 6 rapporti che fornisce la trazione all’asse anteriore. Questo motore è abbinato a un motore elettrico in grado di erogare 90 kW di potenza massima e 250 Nm di coppia all’asse posteriore.

La batteria agli ioni di litio da 306 volt e 15,5 kWh offre oltre 80 km di autonomia elettrica in modalità urbana e oltre 60 km di autonomia totale, rendendo questa Tonale uno dei SUV ibridi plug-in più efficienti sul mercato. È eccellente anche in termini di sostenibilità grazie al nuovo motore ibrido, che riduce le emissioni di CO2 fino a 26 kg/km, riducendo le emissioni totali per l’autonomia del 40%. Anche i consumi di carburante sono stati ridotti, scendendo a 1,14 litri ogni 100 km nel ciclo WLTP. Inoltre, per offrire la massima efficienza, sono necessarie meno di 2,5 ore per ricaricare completamente la batteria utilizzando il caricabatterie da 7,4 kW del veicolo.

Il sistema di trazione integrale Q4 montato sulla nuova Tonale, che prevede la trazione anteriore con il motore termico e la trazione posteriore con il motore elettrico, trasmette il piacere di guida tipico di Alfa Romeo e garantisce la maneggevolezza più agile, leggera e dinamica della sua categoria.

Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 coniuga efficienza e sostenibilità con le migliori prestazioni sportive. I suoi 280 CV di potenza complessiva la pongono al vertice del segmento, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,2 secondi e una velocità massima di 135 km/h in modalità completamente elettrica e 206 km/h in modalità ibrida. La sensazione di potenza in accelerazione è ulteriormente esaltata dal sistema e-AWD: il motore elettrico eroga istantaneamente il 100% della coppia disponibile, consentendo all’asse posteriore di rispondere non appena si preme l’acceleratore.