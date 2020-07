SEMA Show 2020 resta in programma nonostante il coronavirus

L’emergenza coronavirus ha fatto annullare diversi eventi automobilistici molto importanti tra cui i Saloni di Detroit, New York e Ginevra. Nonostante ciò, il SEMA Show si terrà, senza considerare la seconda ondata di infezioni che attualmente sta attraversando gli Stati Uniti.

Proprio il mese scorso, gli organizzatori hanno annunciato che migliaia di espositori e partecipanti si sono registrati e stanno pianificando di partecipare al SEMA Show 2020 che si terrà a novembre presso il Las Vegas Convention Center.

SEMA Show 2020: l’edizione di quest’anno resta al momento in programma

Inizialmente, Tom Gattuso – vicepresidente degli eventi di SEMA, ha dichiarato: “Siamo convinti che i nostri membri e il nostro settore si riprenderanno rapidamente dalla situazione attuale, riunendosi in modo sicuro per condividere idee e guardare avanti per delle strategie per il 2021 e oltre. È uno degli eventi più difficili che abbiamo prodotto ma è tra i più gratificanti“.

Recentemente, SEMA ha affermato che lo spettacolo è ancora in programma per novembre e stanno lavorando a stretto contatto con lo stato del Nevada e i funzionari sanitari locali, oltre ad essere in comunicazione con diversi esperti sui protocolli di sicurezza da adottare per fornire ai partecipanti della kermesse un ambiente sicuro.

Tra le misure di sicurezza in discussione c’è l’uso di mascherine facciali, oltre ad applicare una maggiore pulizia, a ridurre i punti di incontro e a proporre dei servizi di ristorazione semplici con transazioni senza contatto e senza contanti.

Naturalmente, gli organizzatori del SEMA Show 2020 hanno riconosciuto che la situazione attuale è molto particolare e che le cose potrebbero potenzialmente cambiare. Tuttavia, hanno promesso di tenere informate le persone tramite degli aggiornamenti regolari durante l’estate e fino a settembre.