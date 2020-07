Maserati: a settembre potrebbe arrivare una grossa sorpresa

Settembre sarà un mese importante per Maserati. Questo in quanto avverrà finalmente il debutto della sportiva MC20 che già avrebbe dovuto debuttare a maggio ma la cui presentazione è stata spostata al prossimo autunno a causa dell’avanzare dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus. A quanto pare però questa potrebbe anche non essere l’unica sorpresa che la casa automobilistica del Tridente regalerà ai suoi fan. Infatti sempre nella data in cui avverrà questa presentazione si dice che lo storico marchio modenese, che fa parte del gruppo Fiat Chrysler Automobiles, potrebbe rivelare un’altra grossa novità.

Secondo indiscrezioni a settembre Maserati potrebbe annunciare una grossa sorpresa

Al momento non è chiaro esattamente di cosa si possa trattare. Non dovrebbe comunque essere una sorpresa legata ad uno dei modelli già presenti nella gamma della casa automobilistica italiana come Levante, Ghibli e Quattroporte. Qualcuno ipotizza che si possa trattare dell’annuncio di un nuovo modello che arriverebbe sul mercato nel corso dei prossimi anni. Possibile che già nelle prossime settimane possano arrivare ulteriori dettagli su questa sorpresa. Restate sintonizzati.

