Maserati MC20: ecco un progetto molto vicino al modello finale

Nonostante il lockdown causato dal coronavirus, Maserati ha proseguito con i test sulla prossima sportiva Maserati MC20 la cui presentazione è attesa verso la fine dell’estate.

Il punto focale di questo nuovo bolide sarà il motore V6 biturbo nascosto sotto il cofano che sarà costituito, secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, da alcune tecnologie provenienti dalla Formula 1. Inoltre, la MC20 sarà una vettura molto importante per il Tridente in quanto rappresenterà il rilancio dopo i dati di vendita abbastanza negativi riscontrati negli ultimi mesi.

Maserati MC20: un progetto digitale ci anticipa il design finale della nuova sportiva del Tridente

Almeno per il momento non abbiamo visto ancora delle foto dettagliate sulla nuova supercar sportiva a motore centrale in quanto i diversi prototipi avvistati in rete nelle ultime settimane erano completamente camuffati.

Questi hanno dimostrato, però, che comunque la casa automobilistica modenese sta lavorando duramente per perfezionare la Maserati MC20 in modo da portare sul mercato un veicolo perfetto sotto ogni punto di vista. Sfruttando le recenti notizie trapelate in rete e le immagini dei prototipi camuffati, Auto.it ha realizzato una serie di render che ci mostrano come potrebbe essere il design finale del bolide del Tridente.

Come anticipato poco fa, il propulsore a sei cilindri verrà montato in posizione centrale appena dietro l’abitacolo. Inoltre, il veicolo sarà caratterizzato da dimensioni compatte. Entro il 2023, il marchio di FCA prevede di produrre almeno cinque nuovi modelli, realizzare un motore completamente nuovo, elettrificare l’intera gamma e rinnovare lo stabilimento di Modena.

La Maserati MC20 toglierà di mezzo già i primi due obiettivi in quanto il V6 biturbo sarà un propulsore completamente nuovo e inoltre la stessa vettura sarà un modello totalmente inedito.

Oltre ad avere un powertrain performante e delle dimensioni compatte, ci aspettiamo un peso particolarmente contenuto per offrire una maneggevolezza di alto livello. Da precisare che il V6 biturbo da 3 litri dovrebbe in futuro essere elettrificato tramite un sistema mild-hybrid o plug-in hybrid. Inoltre, recenti rumor hanno rivelato che la MC20 potrebbe ottenere anche una versione completamente elettrica.

A livello estetico, il compito di progettare il design della sportiva spetta al Centro Stile Maserati sotto la direzione di Marco Tencone. Stando alle recenti foto e al progetto realizzato da Auto.it, la Maserati MC20 sarà caratterizzata da un aspetto moderno e sinuoso con un frontale aggressivo e delle linee morbide.