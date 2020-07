Jeep Wrangler potrebbe ottenere il motore 392 Hemi V8

Poco prima della presentazione ufficiale del nuovo Ford Bronco, Jeep ha annunciato il nuovo asso nella manica per la Jeep Wrangler. Un teaser pubblicato dalla stessa casa automobilistica americana su Twitter si riferisce all’arrivo di un’opzione con motore Hemi V8 da 6.4 litri (392) per l’iconico fuoristrada. Curiosamente, però, l’immagine non è stata accompagnata da nessuna didascalia.

Addetti ai lavori sostengono che anche il nuovo Gladiator potrebbe ottenere il propulsore da 492 CV, battendo altri pick-up di medie dimensioni con il suo propulsore a otto cilindri anziché a sei o a quattro. Se ciò non bastasse, il 392 è in grado di proporre 649 nm di coppia massima.

Jeep Wrangler: un teaser pubblicato su Twitter potrebbe aver anticipato l’arrivo del 392 Hemi

Conosciuto internamente con il nome in codice Apache e basato sull’Hemi da 5.7 litri, il propulsore da 6.4 litri ha debuttato per la prima volta sulla Dodge Challenger SRT8 2011. La versione crate del powertrain, nota con il codice 68303090AA nel catalogo delle componenti Mopar, può essere acquistata al prezzo di partenza di 9960 dollari (8788 euro).

Alla fine Jeep sta cercando di dimostrare a Ford che la Jeep Wrangler è ancora la migliore scelta per gli appassionati dell’off-road, nonostante abbia alcuni lati negativi rispetto al Bronco. Uno di questi è il set di gomme della variante Rubicon che non hanno le stesse dimensioni degli pneumatici off-road 315/70R17 offerte dal Bronco.

La trasmissione manuale a 6 marce è un altro aspetto negativo rispetto al cambio a 7 rapporti del Ford. In ogni caso, il motore 392 Hemi sicuramente garantirà delle prestazioni superiori sulla Jeep Wrangler rispetto all’EcoBoost V6 da 2.7 litri utilizzato da Ford sul suo SUV. Ovviamente quest’ultimo garantirà dei consumi più bassi ma la potenza sarà sicuramente inferiore dato che parliamo di 330 CV e 542 nm.