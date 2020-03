Easter Jeep Safari 2020: la 54ª edizione dell’evento è stata annullata

Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato che Jeep non prenderà parte alla 54ª edizione dell’Easter Jeep Safari che si tiene a Moab, nello Utah, a causa della diffusione del coronavirus.

L’evento di nove giorni si svolge la settimana prima della domenica di Pasqua e mette alla prova alcune delle piattaforme Jeep più capaci sui fantastici sentieri di Moab. Mopar e Jeep hanno utilizzato l’evento negli ultimi anni per mostrare alcuni dei loro fantastici veicoli concept e che permettono ai due brand di FCA di ottenere feedback sui futuri componenti Jeep Performance Parts per sviluppare alla perfezione il futuro design delle vetture della casa automobilistica americana.

Easter Jeep Safari: gli organizzatori annullano l’evento per la prima volta dopo 53 anni

Sia Mopar che Jeep avevano in programma di mostrare i loro ultimi concept durante l’Easter Jeep Safari 2020 ma purtroppo ciò non accadrà e inoltre, almeno per il momento, non è stata fissata una data successiva. Nonostante Jeep non prenderà parte all’edizione di quest’anno, comunque l’evento si farà.

Al momento della stesura di questo articolo, il consiglio comunale locale ha approvato una misura che prevede alcune limitazioni e inoltre alcuni degli eventi programmati durante la settimana sono stati annullati. Tuttavia, i percorsi in pista non hanno subito fino ad ora alcun cambiamento.

Un’ordinanza di emergenza emessa nelle scorse ore dal consiglio della Grand Country e dalla città di Moab, limita la partecipazione agli eventi speciali ed è stata estesa anche a motel e campeggi presenti sia dentro che attorno a Moab. Gli ospiti hanno tre giorni di tempo per effettuare il check-out da tutti i motel e i campeggi che dovranno restare chiusi per 30 giorni. Inoltre, tutti i ristoranti potranno soltanto servire tramite auto.

Per la prima volta in 53 anni, l’Easter Jeep Safari è stato cancellato. Tutti coloro che hanno acquistato il biglietto otterranno un rimborso il prima possibile. Per fortuna i sentieri intorno a Moab saranno comunque accessibili.