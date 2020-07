Dodge Durango Citadel ritorna per il model year 2021

Molte persone si chiedevano se il Dodge Durango Citadel, ossia la versione orientata al lusso, sarebbe ritornata per il model year 2021 a causa della costante spinta del marchio verso le prestazioni.

Un po’ di mesi fa, Mopar Insiders ha pubblicato in rete alcune foto spia di un prototipo della variante Citadel catturato mentre effettuava alcuni test vicino ad Auburn Hills, nel Michigan. Gli scatti ci hanno dato una chiara indicazione che tale variante non sarebbe stata tolta dalla gamma del SUV.

Dodge Durango Citadel: la versione di lusso disponibile nella gamma 2021

La settimana scorsa, la casa automobilistica americana ha presentato la line-up 2021 del Dodge Durango che include anche la versione Citadel. Questo modello si propone sul mercato come quello più lussuoso della serie del SUV, portando con sé molte caratteristiche premium offerte come standard.

Innanzitutto, il Dodge Durango Citadel 2021 può essere scelto con due opzioni di motore: Pentastar V6 da 3.6 litri con potenza di 299 CV e 352 nm di coppia massima ed Hemi V8 da 5.7 litri che produce 365 CV e 520 nm.

Il pacchetto Trailer-tow Group IV viene offerto di serie sul Durango Citadel 2021 ed include una ruota di scorta di dimensioni standard, degli ammortizzatori posteriori con livellamento del carico e tanto altro ancora. Esternamente, il modello porta con sé diversi dettagli esclusivi di fascia premium come ad esempio gli inserti cromati sulle maniglie delle portiere e sulle calotte degli specchietti retrovisori esterni oppure il doppio scarico posteriore con terminali cromati e i cerchi in alluminio satinato da 20″.

L’abitacolo del Durango Citadel 2021 propone uno spazio per sei persone ed è dotato di sedili in pelle nappa con funzione di riscaldamento e ventilazione. Il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 viene fornito di serie con un display touch da 10.1 pollici, navigatore satellitare TomTom, SiriusXM Radio e supporto Apple CarPlay e Android Auto via wireless.

Per quanto riguarda la sicurezza, abbiamo il cruise control adattivo, il monitoraggio degli angoli ciechi, l’avviso di collisione frontale, l’assistenza alla frenata avanzata e tanto altro ancora. Mopar Insiders sostiene che gli ordini per il Dodge Durango Citadel 2021 verranno aperti questo mese presso le concessionarie Dodge presenti negli Stati Uniti mentre l’arrivo negli showroom è atteso ad ottobre.