Nuova Lancia Ypsilon: ecco le ultime indiscrezioni sul design

La nuova Lancia Ypsilon altri non è che l’atteso restyling di questo atteso modello. Secondo indiscrezioni in Polonia nello stabilimento di Tychy sarebbe stata prodotta già la prima unità della nuova Ypsilon. Questa sarà presentata da Fiat Chrysler Automobiles nella seconda metà del 2020. La vettura, secondo i soliti bene informati, riceverà un nuovo paraurti anteriore, piccoli aggiustamenti all’interno e nuovi sistemi per la sicurezza.

Ecco le ultime novità sulla nuova Lancia Ypsilon

La vettura continua ad essere l’unica presente nella gamma di Lancia. La nuova Lancia Ypsilon dovrebbe continuare ad essere venduta sempre e solo in Italia. Non ci dovrebbero essere invece ulteriori novità per quanto riguarda la gamma di motori dopo la presentazione del nuovo 1.0 FireFly Mild-hybrid. Le vendite sempre molto buone che questa vettura continua a regalare a Fiat Chrysler in Italia hanno convinto la dirigenza del gruppo italo americano a continuare ad investire su di essa ancora per qualche anno.

Per quanto riguarda il futuro, molto dipenderà dalle decisioni che verranno prese dai futuri dirigenti del nascente gruppo che deriverà dalla fusione tra PSA e FCA. Si dice però che sarebbe già in rampa di lancio una nuova generazione del modello. Inoltre la gamma di Lancia potrebbe arricchirsi con l’aggiunta di un secondo modello. Si tratterebbe di un B-SUV che avrebbe molto in comune con i futuri modelli di Alfa Romeo e Jeep. Maggiori informazioni su questo modello le avremo a partire dal prossimo anno.

Ti potrebbe interessare: Lancia Delta HF Integrale: un altro esemplare distrutto a causa di un incidente