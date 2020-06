Lancia: presto arriverà un nuovo modello

Un nuovo modello Lancia presto arricchirà la gamma della casa automobilistica italiana affiancando la piccola city car Ypsilon. Si tratterà di un B-SUV che nascerà sulla piattaforma CMP del gruppo francese PSA e avrà cugine in Alfa Romeo e Jeep. Probabile che questo modello possa arrivare sul mercato anche in versione completamente elettrica al pari dei B-SUV degli altri due marchi del gruppo italo americano. L’anno di arrivo di questo nuovo modello della casa automobilistica piemontese potrebbe essere il 2023.

Prima però dovrebbe esordire il B-SUV di Alfa Romeo, il modello che darà origine a questa nuova famiglia di SUV compatti di Fiat Chrysler. Maggiori informazioni su questo modello li avremo già nel corso del prossimo anno quando nuovi dettagli dovrebbero emergere a proposito del primo SUV di Lancia. Ricordiamo infine che il nuovo modello sarà venduto in tutta Europa a differenza della versione attuale di Ypsilon che invece viene ormai venduta solo nel nostro paese. Questo potrebbe anche non essere l’unica novità per Lancia nei prossimi anni. Dopo la fusione con PSA, FCA intende rilanciare le sorti del suo celebre marchio.

